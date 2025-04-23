«Мало надежды на соглашение»

Ситуация вокруг переговоров в Лондоне с участием представителей европейских стран, США и Украины широко обсуждается в масс-медиа. Аналитики обращают внимание на жесткую позицию Вашингтона, которая ставит Киев в затруднительное положение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Стало ли неожиданностью то, что переговоры в Лондоне отложили?

Должно ли удивлять то, что американцы передумали отправлять своих двух тяжеловесов, учитывая, что ни британцы, ни украинцы не были уверены в возможности прорыва в Лондоне? Возможно, нет… Европейская дипломатия в вопросе мирного урегулирования на Украине может двигаться только с той скоростью, с которой способны двигаться американцы. И снижение уровня встречи в Лондоне наглядно демонстрирует все трудности, с которыми сталкивается Дональд Трамп в попытках усадить Владимира Путина за один стол переговоров с Владимиром Зеленским.

Путин и Трамп продолжают поиски «мирного плана» вдали от переговоров в Лондоне

На переговоры в Лондон господин Трамп отправляет лишь генерала Кита Келлога, своего спецпредставителя по Украине, которого Кремль считает приближенным Киева и чье влияние за последние недели заметно снизилось. Стив Уиткофф же ожидается на этой неделе… в Москве. За последние пару месяцев он уже трижды встречался с Владимиром Путиным. Еще один показатель приоритетов Вашингтона: заключить сделку прежде всего с Москвой.

Украинский президент заявил, что его страна никогда не признает российский контроль над Крымом, что является ключевым требованием России

Предложение США признать Крым поставило Зеленского в трудное положение: украинская общественность по-прежнему решительно выступает против территориальной уступки, а украинская конституция это просто запрещает. Но если бы он отверг эту идею слишком прямо, он рисковал бы снова потерять помощь США. В то же самое время официальные лица Великобритании и Франции готовы к сценарию, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями, захваченными Россией, в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку, сообщает источник, осведомленный о ходе переговоров.

Новая инициатива США, но мало надежды на соглашение

Европейские представители снова собрались за столом переговоров с США и Украиной. Но надежды не оправдались. Потому что новая инициатива администрации Трампа показала, насколько в данный момент далеки друг от друга позиции сторон.

Статус лондонских переговоров о прекращении огня на Украине понижен после ухода Рубио

Запланированные на среду дипломатические переговоры были заметно сокращены, что вызвало новые сомнения относительно прогресса по прекращению огня между Россией и Украиной. Внезапное понижение статуса мероприятия, которое должно было стать важной дипломатической встречей, ставит под сомнение усилия сторон.

Переговоры на высоком уровне сорваны после выхода американской стороны

Европейские дипломаты отменили переговоры на высоком уровне о прекращении войны России на Украине, после того как ведущие дипломаты США внезапно отменили свои планы на участие. Срыв переговоров произошел на фоне гнева, который в Вашингтоне испытывают из-за нежелания Киева принять предложения о передаче территорий России и того, что Киев предпочитает «сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное — потом», заявил информированной чиновник на условиях анонимности.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик