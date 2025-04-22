Всходы роста побило тарифами

Торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, заметно ухудшила перспективы мирового экономического роста, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Теперь ожидается, что глобальная экономика в 2025 году вырастет на 2,8%, торговля — на 1,7%, хотя еще январские оценки предполагали расширение на 3,3% и 3,2% соответственно. Оптимизм бизнеса и потребителей развитых стран в начале года сменился ожиданием разгона инфляции и нарушений в глобальных производственных цепочках. Международная кооперация, ожидают в МВФ, устоит, но ее поддержание станет для стран сложнее и дороже. Главным же участникам торговой войны — США и КНР — фонд прогнозирует гарантированное замедление роста, хотя в цифрах с учетом «беспрецедентной» неопределенности описывает его осторожно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые автомобили на стоянке в порту Ричмонда на фоне обострения торговой напряженности из-за новых пошлин США для китайских товаров, залив Сан-Франциско, Калифорния, 11 апреля

Фото: Carlos Barria / Reuters Новые автомобили на стоянке в порту Ричмонда на фоне обострения торговой напряженности из-за новых пошлин США для китайских товаров, залив Сан-Франциско, Калифорния, 11 апреля

Фото: Carlos Barria / Reuters

МВФ выпустил первое обновление глобального прогноза после введения Дональдом Трампом тарифных ограничений в отношении всех торговых партнеров. Вслед за другими международными организациями фонд ухудшил свои прогнозы на ближайшие два года. Ожидается, что после расширения на 3,2% в 2024 году глобальная экономика вырастет на 2,8% в 2025-м и на 3% в 2026-м. Январский прогноз фонда предполагал увеличение на 3,3% и в этом, и в следующем годах.

Почти вдвое ухудшен прогноз роста мировой торговли: в 2025-м она может вырасти на 1,7% (в январе ожидалось 3,2%), в 2026-м — на 2,5% (3,3%).

Январские оценки во многом подкреплялись оптимизмом бизнеса и потребителей развитых стран. Теперь же в МВФ фиксируют заметное ухудшение настроений: компании и домохозяйства ждут ускорения роста цен. Отметим, впрочем, что в самом фонде прогноз глобальной инфляции пока повысили только на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 4,3% в 2025 году и 3,6% в 2026-м, но оценки будут обновляться по мере уточнения эффектов торговой войны. МВФ солидарен с бизнесом в части ожидания сбоев в глобальных производственных цепочках. Для стран, облагающих торговых партнеров повышенными пошлинами, их введение оборачивается шоком предложения, для попавших под ограничения — шоком спроса. Предприятия и домохозяйства, как ожидают в МВФ, ответят на обе тенденции сокращением инвестиций и трат.

Несмотря на усиление протекционизма, международная кооперация устоит — торговые партнеры будут искать обходные пути для доступа на рынки «закрытых» стран, констатирует доклад. При этом адаптация к новым правилам игры потребует заметного наращивания вложений.

Наиболее серьезно прогнозы пересмотрены для самих США.

В 2025 году экономика страны вырастет на 1,8% после расширения на 2,8% в 2024-м, ожидают в МВФ (январская оценка составляла 2,7%). Прогноз на 2026 год также снижен: на 0,4 п. п., до 1,7%. Оценка инфляции пока повышена только на 0,1 п. п., до 2,1%, ускорения роста цен ждут и в ФРС и в связи с этим, вероятно, не станут менять уровень ставки в мае. Интересно, что в прогнозе фонда содержится непривычное для этого документа сообщение о важности независимости центральных банков, видимо, это аргумент против усиления давления Дональда Трампа на ФРС и ее главу Джерома Пауэлла (американский президент призывает к немедленному снижению ставки; см. “Ъ” от 7 апреля).

Понизил МВФ и прогноз экономического роста Китая, там ждут, что в 2025 году ВВП страны вырастет на 4% после увеличения на 5% в 2024-м. Сокращение с прогнозируемых в январе 4,6% также связано с последствиями торговой войны. Прогноз на 2026 год также снижен, пока на 0,5 п. п., до 4%. С учетом «беспрецедентной» неопределенности оценки для главных участников торговой войны — Вашингтона и Пекина — пока приблизительны и, вероятно, будут не раз пересмотрены.

Не вполне однозначен и прогноз для европейской экономики: пока МВФ ждет, что она вырастет на 0,8% в этом году и на 1,2% — в следующем (обе оценки снижены только на 0,2 п. п.). Поясним, разворачивание торговых ограничений уже отразилось на настроениях европейского бизнеса, некоторую поддержку экономике, впрочем, может оказать продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ (см. “Ъ” от 18 апреля).

Для России же, напрямую не затронутой тарифными ограничениями США, прогноз на 2025 год незначительно улучшен: оценка роста ВВП повышена на 0,1 п. п., до 1,5%. Пока эти ожидания совпадают со среднесрочным прогнозом ЦБ, который ждет роста в коридоре 1–2%. При этом оценки МВФ и Центробанка остаются ниже ожиданий Минэкономики, прогнозирующего увеличение ВВП на 2,5% (подробнее см. “Ъ” от 21 апреля).

Кристина Боровикова