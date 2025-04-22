Всходы роста побило тарифами
МВФ ухудшил прогноз мировой экономики после начала торговой войны
Торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, заметно ухудшила перспективы мирового экономического роста, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Теперь ожидается, что глобальная экономика в 2025 году вырастет на 2,8%, торговля — на 1,7%, хотя еще январские оценки предполагали расширение на 3,3% и 3,2% соответственно. Оптимизм бизнеса и потребителей развитых стран в начале года сменился ожиданием разгона инфляции и нарушений в глобальных производственных цепочках. Международная кооперация, ожидают в МВФ, устоит, но ее поддержание станет для стран сложнее и дороже. Главным же участникам торговой войны — США и КНР — фонд прогнозирует гарантированное замедление роста, хотя в цифрах с учетом «беспрецедентной» неопределенности описывает его осторожно.
Новые автомобили на стоянке в порту Ричмонда на фоне обострения торговой напряженности из-за новых пошлин США для китайских товаров, залив Сан-Франциско, Калифорния, 11 апреля
Фото: Carlos Barria / Reuters
МВФ выпустил первое обновление глобального прогноза после введения Дональдом Трампом тарифных ограничений в отношении всех торговых партнеров. Вслед за другими международными организациями фонд ухудшил свои прогнозы на ближайшие два года. Ожидается, что после расширения на 3,2% в 2024 году глобальная экономика вырастет на 2,8% в 2025-м и на 3% в 2026-м. Январский прогноз фонда предполагал увеличение на 3,3% и в этом, и в следующем годах.
Почти вдвое ухудшен прогноз роста мировой торговли: в 2025-м она может вырасти на 1,7% (в январе ожидалось 3,2%), в 2026-м — на 2,5% (3,3%).
Январские оценки во многом подкреплялись оптимизмом бизнеса и потребителей развитых стран. Теперь же в МВФ фиксируют заметное ухудшение настроений: компании и домохозяйства ждут ускорения роста цен. Отметим, впрочем, что в самом фонде прогноз глобальной инфляции пока повысили только на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 4,3% в 2025 году и 3,6% в 2026-м, но оценки будут обновляться по мере уточнения эффектов торговой войны. МВФ солидарен с бизнесом в части ожидания сбоев в глобальных производственных цепочках. Для стран, облагающих торговых партнеров повышенными пошлинами, их введение оборачивается шоком предложения, для попавших под ограничения — шоком спроса. Предприятия и домохозяйства, как ожидают в МВФ, ответят на обе тенденции сокращением инвестиций и трат.
Несмотря на усиление протекционизма, международная кооперация устоит — торговые партнеры будут искать обходные пути для доступа на рынки «закрытых» стран, констатирует доклад. При этом адаптация к новым правилам игры потребует заметного наращивания вложений.
Наиболее серьезно прогнозы пересмотрены для самих США.
В 2025 году экономика страны вырастет на 1,8% после расширения на 2,8% в 2024-м, ожидают в МВФ (январская оценка составляла 2,7%). Прогноз на 2026 год также снижен: на 0,4 п. п., до 1,7%. Оценка инфляции пока повышена только на 0,1 п. п., до 2,1%, ускорения роста цен ждут и в ФРС и в связи с этим, вероятно, не станут менять уровень ставки в мае. Интересно, что в прогнозе фонда содержится непривычное для этого документа сообщение о важности независимости центральных банков, видимо, это аргумент против усиления давления Дональда Трампа на ФРС и ее главу Джерома Пауэлла (американский президент призывает к немедленному снижению ставки; см. “Ъ” от 7 апреля).
Понизил МВФ и прогноз экономического роста Китая, там ждут, что в 2025 году ВВП страны вырастет на 4% после увеличения на 5% в 2024-м. Сокращение с прогнозируемых в январе 4,6% также связано с последствиями торговой войны. Прогноз на 2026 год также снижен, пока на 0,5 п. п., до 4%. С учетом «беспрецедентной» неопределенности оценки для главных участников торговой войны — Вашингтона и Пекина — пока приблизительны и, вероятно, будут не раз пересмотрены.
Не вполне однозначен и прогноз для европейской экономики: пока МВФ ждет, что она вырастет на 0,8% в этом году и на 1,2% — в следующем (обе оценки снижены только на 0,2 п. п.). Поясним, разворачивание торговых ограничений уже отразилось на настроениях европейского бизнеса, некоторую поддержку экономике, впрочем, может оказать продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ (см. “Ъ” от 18 апреля).
Для России же, напрямую не затронутой тарифными ограничениями США, прогноз на 2025 год незначительно улучшен: оценка роста ВВП повышена на 0,1 п. п., до 1,5%. Пока эти ожидания совпадают со среднесрочным прогнозом ЦБ, который ждет роста в коридоре 1–2%. При этом оценки МВФ и Центробанка остаются ниже ожиданий Минэкономики, прогнозирующего увеличение ВВП на 2,5% (подробнее см. “Ъ” от 21 апреля).