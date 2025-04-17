Ставку ЕЦБ придавило неопределенностью
Регулятор продолжает смягчать денежную политику ради поддержки европейской экономики
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг, 17 апреля, вновь снизил — теперь до 2,25% — ставку по депозитам (она определяет курс денежно-кредитной политики, ДКП). Решение, как заявила глава регулятора Кристин Лагард, принято советом управляющих единогласно. Причина нового смягчения денежно-кредитных условий — «исключительная неопределенность» экономической динамики в условиях начатой США торговой войны. Перспективы экономического роста Европы ухудшились — сами тарифные ограничения США и возможность их разворачивания в полноценную мировую гонку тарифов отразятся на настроениях бизнеса и населения. Риски же разгона цен в ЕС выглядят менее весомыми: пока инфляция устойчиво движется к целевым 2%, что облегчило регулятору принятие решения.
Как пояснила глава ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор продолжает смягчать свою политику, так как видит больше оснований ждать спада экономики, чем разгона цен
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
На заседании 17 апреля ЕЦБ понизил определяющую курс монетарной политики ставку по депозитам на 25 базисных пунктов (б. п.), до минимальных с конца 2022 года 2,25%. Базовая ставка, под которую банки занимают у ЕЦБ, и ставка по маржинальным кредитам, по которой они берут кредиты овернайт, также сокращены на 25 б. п. и составляют теперь 2,4% и 2,65% соответственно. Напомним, ЕЦБ начал цикл смягчения ДКП летом 2024 года. С тех пор ставка по депозитам была снижена в общей сложности на 175 б. п.
Интриги вокруг апрельского заседания регулятора фактически не было: ЕЦБ, как заявила Кристин Лагард, решил поддержать деловую активность в условиях «исключительной неопределенности» (в марте формулировка фиксировала «растущую неопределенность»). Экономика зоны евро за последние годы стала более устойчивой к глобальным потрясениям, однако перспективы ее роста ухудшились на фоне торговой напряженности, следует из заявления регулятора. В ЕЦБ ожидают, что из-за усиления торговых противоречий уверенность бизнеса и населения снизится.
В последние месяцы индикаторы деловой активности росли из-за того, что компании наращивали экспорт в США перед введением ограничений.
Так, в марте PMI в производственном секторе Европы составил максимальные за два года 48,6 пункта, что, впрочем, все еще ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада. Субиндекс выпуска при этом вырос до 50,5 пункта — почти трехлетнего максимума. По словам Кристин Лагард, в первом квартале экономика зоны евро, скорее всего, выросла, в том числе из-за того, что обрабатывающая промышленность «продемонстрировала признаки стабилизации».
Впрочем, теперь рисков для замедления экономического роста стало больше: растущая осторожность потребителей может обернуться снижением спроса. Отметим, сберегать, а не тратить в условиях неопределенности потребители в зоне евро были склонны еще до начала торговой войны (см. “Ъ” от 11 января).
Серьезных рисков разгона инфляции из-за торговой политики Дональда Трампа в ЕЦБ пока не фиксируют.
По оценкам госпожи Лагард, некоторые из ее последствий, в том числе снижение мировых цен на энергоносители (см. “Ъ” от 16 апреля), могут, напротив, тормозить рост цен. Также замедлению инфляции поспособствует перенаправление в страны зоны евро экспортных потоков из стран «с избыточными производственными мощностями», заявила глава регулятора. Речь, поясним, идет в первую очередь о КНР. Европейским властям, впрочем, еще предстоит выработать политику, которая позволит при наращивании поставок из страны защитить внутренний рынок (см. “Ъ” от 5 апреля).
Пока инфляция устойчиво движется к целевым 2%, считают в ЕЦБ. Так, в марте показатель составил минимальные с ноября 2024 года 2,2% после 2,3% в феврале. Базовая инфляция (без учета цен на продукты и энергоносители) замедлилась с 2,6% до 2,4% — это наименьшее значение с января 2022 года. Снижалась в прошлом месяце и инфляция в услугах: она составила 3,5% после февральских 3,7% (напомним, замедления роста цен в этом секторе ЕЦБ добился только в конце прошлого года).
Пока прогнозы аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагают снижение ставки еще на 25 б. п. на заседании в июне. До конца 2026 года ставка по депозитам может составлять 2%. Впрочем, ЕЦБ продолжит ориентироваться на эффекты от торговой политики США — их сила пока не вполне ясна.