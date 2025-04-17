Ставку ЕЦБ придавило неопределенностью

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг, 17 апреля, вновь снизил — теперь до 2,25% — ставку по депозитам (она определяет курс денежно-кредитной политики, ДКП). Решение, как заявила глава регулятора Кристин Лагард, принято советом управляющих единогласно. Причина нового смягчения денежно-кредитных условий — «исключительная неопределенность» экономической динамики в условиях начатой США торговой войны. Перспективы экономического роста Европы ухудшились — сами тарифные ограничения США и возможность их разворачивания в полноценную мировую гонку тарифов отразятся на настроениях бизнеса и населения. Риски же разгона цен в ЕС выглядят менее весомыми: пока инфляция устойчиво движется к целевым 2%, что облегчило регулятору принятие решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как пояснила глава ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор продолжает смягчать свою политику, так как видит больше оснований ждать спада экономики, чем разгона цен

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Как пояснила глава ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор продолжает смягчать свою политику, так как видит больше оснований ждать спада экономики, чем разгона цен

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На заседании 17 апреля ЕЦБ понизил определяющую курс монетарной политики ставку по депозитам на 25 базисных пунктов (б. п.), до минимальных с конца 2022 года 2,25%. Базовая ставка, под которую банки занимают у ЕЦБ, и ставка по маржинальным кредитам, по которой они берут кредиты овернайт, также сокращены на 25 б. п. и составляют теперь 2,4% и 2,65% соответственно. Напомним, ЕЦБ начал цикл смягчения ДКП летом 2024 года. С тех пор ставка по депозитам была снижена в общей сложности на 175 б. п.

Интриги вокруг апрельского заседания регулятора фактически не было: ЕЦБ, как заявила Кристин Лагард, решил поддержать деловую активность в условиях «исключительной неопределенности» (в марте формулировка фиксировала «растущую неопределенность»). Экономика зоны евро за последние годы стала более устойчивой к глобальным потрясениям, однако перспективы ее роста ухудшились на фоне торговой напряженности, следует из заявления регулятора. В ЕЦБ ожидают, что из-за усиления торговых противоречий уверенность бизнеса и населения снизится.

В последние месяцы индикаторы деловой активности росли из-за того, что компании наращивали экспорт в США перед введением ограничений.

Так, в марте PMI в производственном секторе Европы составил максимальные за два года 48,6 пункта, что, впрочем, все еще ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада. Субиндекс выпуска при этом вырос до 50,5 пункта — почти трехлетнего максимума. По словам Кристин Лагард, в первом квартале экономика зоны евро, скорее всего, выросла, в том числе из-за того, что обрабатывающая промышленность «продемонстрировала признаки стабилизации».

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Впрочем, теперь рисков для замедления экономического роста стало больше: растущая осторожность потребителей может обернуться снижением спроса. Отметим, сберегать, а не тратить в условиях неопределенности потребители в зоне евро были склонны еще до начала торговой войны (см. “Ъ” от 11 января).

Серьезных рисков разгона инфляции из-за торговой политики Дональда Трампа в ЕЦБ пока не фиксируют.

По оценкам госпожи Лагард, некоторые из ее последствий, в том числе снижение мировых цен на энергоносители (см. “Ъ” от 16 апреля), могут, напротив, тормозить рост цен. Также замедлению инфляции поспособствует перенаправление в страны зоны евро экспортных потоков из стран «с избыточными производственными мощностями», заявила глава регулятора. Речь, поясним, идет в первую очередь о КНР. Европейским властям, впрочем, еще предстоит выработать политику, которая позволит при наращивании поставок из страны защитить внутренний рынок (см. “Ъ” от 5 апреля).

Пока инфляция устойчиво движется к целевым 2%, считают в ЕЦБ. Так, в марте показатель составил минимальные с ноября 2024 года 2,2% после 2,3% в феврале. Базовая инфляция (без учета цен на продукты и энергоносители) замедлилась с 2,6% до 2,4% — это наименьшее значение с января 2022 года. Снижалась в прошлом месяце и инфляция в услугах: она составила 3,5% после февральских 3,7% (напомним, замедления роста цен в этом секторе ЕЦБ добился только в конце прошлого года).

Пока прогнозы аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагают снижение ставки еще на 25 б. п. на заседании в июне. До конца 2026 года ставка по депозитам может составлять 2%. Впрочем, ЕЦБ продолжит ориентироваться на эффекты от торговой политики США — их сила пока не вполне ясна.

Кристина Боровикова