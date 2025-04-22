Миру примеряют варианты

Египет и Катар выдвинули план долгосрочного мира между Израилем и «Хамасом». Как сообщает BBC, предложение включает прекращение огня на срок до семи лет, полный вывод израильской армии из сектора Газа и освобождение всех заложников в обмен на палестинских заключенных. По данным арабских СМИ, ранее делегация еврейского государства прибыла в Каир, чтобы с помощью посредников добиться прорыва в переговорах с группировкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Khaled / Reuters Фото: Hatem Khaled / Reuters

Иерусалим в вопросах мира ждет четких гарантий от США, которые будут учитывать израильские интересы безопасности, в том числе контроль за оружием в секторе Газа, рассказал обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич. В противном случае еврейское государство не пойдет на сделку, отмечает он: «Израиль не совсем устроит эта инициатива, так как, согласно решению правительства, целями войны являются освобождение заложников и полное уничтожение в регионе власти "Хамаса" как политической, так и военной. Соответственно, окончание конфликта будет полностью зависеть от того, кто же придет на смену группировке и как будет устроено управление сектором после. Также важно, кто будет курировать и заниматься его восстановлением, то есть кому будут передаваться финансы. С точки зрения официального Иерусалима, "Хамас" не может быть той силой, которая станет получать деньги на восстановление и строительство новых домов, потому что тогда они пойдут не столько на это, сколько на возведение туннелей и прочей военной инфраструктуры.

Вместе с тем приходит много сообщений о том, что американцы за спиной израильтян, по сути, вышли на прямой диалог с представителями группировки. Посредством спецпредставителя президента США Адама Белера сейчас с нею идет диалог, а также с представителями Катара и Египта. С точки зрения Израиля, наверное, самыми весомыми гарантиями для него являются гарантии США. Если с Египтом у еврейского государства есть дипломатические отношения, то с Катаром нет, и поэтому какие-либо гарантии в данном случае вряд ли будут играть сколь-либо существенную роль. "Хамас" же уже требует, чтобы именно американцы гарантировали то или иное соглашение».

Ранее боевики отвергли предложение Израиля о прекращении огня, но заявили, что готовы обсудить более широкую сделку, в том числе для окончательного завершения войны. Впрочем, палестинская группировка вряд ли удержит власть в Газе после конфликта, поэтому долгосрочный мир не в ее интересах, считает востоковед Саид Гафуров: «Основная проблема носит не внешнеполитический характер или характер национальной обороноспособности и национальной безопасности для Израиля и палестинцев, а, скорее, внутриполитический аспект. Мы не располагаем информацией о степени популярности "Хамаса" как политического движения в секторе Газа и вообще среди палестинцев. И "Фатх", и Палестинская Национальная Администрация, и Народный фронт освобождения Палестины, и Демократический фронт освобождения дают понять, что при честных свободных выборах "Хамас" проиграет.

То же самое касается и Израиля, то есть очень высока вероятность того, что действующий премьер сядет в тюрьму, потому что уголовные дела не закрыты. Но пока идет война, никто его уголовно преследовать не будет. Когда арабы говорят "Хамасу", что ему нужно договариваться о пяти-семи мирных годах, это гораздо более важно. Неизвестно, удержит ли группировка контроль над сектором Газа».

По словам катарских властей, «Хамас» готов отказаться от власти в Газе в пользу коллективного органа управления взамен на признание палестинского государства. Такое послание члены группировки планируют передать спецпредставителю Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. BBC со ссылкой на источники утверждает, что «Хамас» рассматривает в свои преемники как администрацию Западного берега, так и новую политическую силу. Согласно данным саудовских СМИ, боевики намерены продлить соглашение о прекращении огня и реализовать новые этапы сделки по заложникам.

Леонид Пастернак