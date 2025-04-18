Перемирие затерялось в условиях

«Хамас» отверг предложение Израиля о возвращении заложников и шестинедельном перемирии. Боевики заявили, что освободят всех пленных в обмен на завершение войны. Как отметил лидер палестинской группировки Халиль аль-Хайя, при таком сценарии ЦАХАЛ должен будет покинуть сектор Газа. Он добавил, что «Хамас» продолжит отклонять предложения офиса Биньямина Нетаньяху, если речь не пойдет о полном завершении конфликта. Иерусалим, в частности, был готов выпустить из тюрем более 1,2 тыс. палестинских заключенных в обмен на десятерых израильских заложников, а также призывал боевиков разоружиться, чтобы полностью прекратить войну.

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Стороны не могут согласовать новое перемирие уже полтора месяца. Камнем преткновения становилось в том числе число пленных, которых «Хамас» готов был вернуть на родину. На фоне отсутствия прогресса в переговорах ЦАХАЛ в середине марта возобновил бои в секторе Газа. Вместе с тем в Израиле все чаще звучат призывы отложить долгосрочные цели по ликвидации «Хамаса» ради возвращения заложников, рассказал главный редактор радиостанции «Первое радио» Влад Зерницкий: «Бомбардировки, которые ведутся, намного мощнее, чем раньше. Израиль хочет вернуть заложников, всего их 59. Считается, что 24 человека живы. Иерусалим не намерен прекращать военные действия, пока не будет проведен обмен.

От "Хамаса" требуют разоружиться и решить вопрос, кому перейдет власть в секторе Газа. Но группировка не готова вести об этом переговоры. Очередной тупик.

Судя по всему, Армия обороны Израиля продолжит боевые действия, чтобы довести боевиков до самого настоящего кризиса, хотя я в это не очень верю. На место убитых членов группировки приходят новые, пусть и неопытные. В секторе Газа живет около 2 млн человек, 45% населения — это молодежь до 18 лет. Что касается оставшихся заложников, то к ним относятся как к потенциальным солдатам, не только к молодым, но и к взрослым мужчинам. "Хамас" считает, что они служили и когда-то воевали против палестинцев, поэтому за них хотят получить особый "гонорар". При этом в Израиле часть общества настроена так, что сначала домой должны вернуться пленные, а затем можно продолжать войну».

Второй за все время войны режим прекращения огня в Газе продлился с 19 января по 1 марта. Сразу после этого Израиль прекратил поставки гуманитарной помощи в сектор, объяснив это тем, что «Хамас» отказался возвращать новых заложников и продлить перемирие на период Рамадана и Песаха. Группировка, в свою очередь, настаивала на немедленном переходе ко второй фазе сделки. Трехступенчатый план урегулирования стороны согласовали в январе при посредничестве США. Похоже, переговоры еще долго не выйдут из тупика, считает старший преподаватель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Зелтынь: «Есть большое кольцо внешних акторов — ЕС, Америка, которые, не понимая того, что вообще происходит в регионе, ведут колоссальную кампанию против Израиля. "Хамас" чувствует, что у него есть поддержка, его же защищает практически вся объединенная Европа, зачем ему сдаваться? Нетаньяху в этом плане приходится лавировать.

Один из вариантов для него — это невыход на второй этап сделки. Боевые действия возобновились для того, чтобы не развалить правящую коалицию в Израиле. Она сохранилась не потому, что такая прочная и сильная, а потому, что Нетаньяху выполнил условия министра национальной безопасности Бен-Гвира. Опять же на руку сыграла безумная инициатива Дональда Трампа выселить всех жителей Газы. "Хамас" на этом отыгрался по полной программе».

В рамках шестинедельного перемирия в начале года «Хамас» отпустил 25 израильских заложников и вернул тела еще восьми человек. Также боевики освободили нескольких граждан Таиланда. Иерусалим, в свою очередь, передал около 2 тыс. палестинских заключенных. В конце марта новый план перемирия группировке также предлагали США. В списке пленных, подлежащих освобождению в первую очередь, значился американский гражданин.

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Елизавета Скобцова