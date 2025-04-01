Палестинцев выпроваживают силой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена в ближайшие две-три недели взять под свой контроль 25% территории сектора Газа. По мнению правительства, возглавляемого премьер-министром Биньямином Нетаньяху, это необходимо для оказания максимального давления на радикальную группировку «Хамас» и принуждения ее к освобождению оставшихся заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года. Однако израильские чиновники открыто признают: расширяющаяся операция в секторе может стать и способом выселить палестинцев из анклава, что является общим планом Израиля и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abd Elhkeem Khaled / Reuters Фото: Abd Elhkeem Khaled / Reuters

О готовности израильских военных взять под контроль около четверти сектора Газа журналистам 31 марта рассказал высокопоставленный израильский чиновник, слова которого приводит портал Axios.

По словам чиновника, основная цель операции — склонить группировку «Хамас» к возвращению домой израильских заложников, захваченных во время «черной субботы» 7 октября.

Ранее правительство Биньямина Нетаньяху, приверженное давней тактике «переговоры под огнем», предложило радикальной группировке освободить половину из 24 узников, которые, как считается, все еще живы, говорят источники Reuters. Взамен власти еврейского государства выразили готовность вернуться к режиму прекращения огня, который был аннулирован в ночь на 18 марта.

На этой неделе части ЦАХАЛа уже начали продвигаться в южные районы сектора Газа. 31 марта израильская армия выпустила распоряжение для палестинцев, проживающих в населенных пунктах у границы с Египтом, оставить свои жилища.

Из комментариев упомянутого израильского чиновника следует, что расширение оперативной зоны будет продолжаться от двух до трех недель. При этом он признал, что усиленный контроль над Газой может перерасти в постоянную оккупацию и стать фундаментом для реализации программы «добровольного переселения» из Газы. Эта инициатива была первоначально представлена президентом США Дональдом Трампом, а затем поддержана израильскими официальными лицами.

Как дал понять на днях премьер Нетаньяху, военное давление на «Хамас» приносит свои результаты. «Оно работает, потому что применяется одновременно по двум направлениям: с одной стороны, разрушает военный и административный потенциал "Хамаса", а с другой — создает условия для освобождения наших заложников»,— выразил уверенность глава израильского правительства.

Вместе с тем он рассказал, как представляет себе дальнейшую судьбу Газы: «"Хамас" сложит оружие, а его лидерам будет разрешено покинуть сектор. Мы обеспечим общую безопасность в Газе и реализуем план Трампа — программу добровольной эмиграции. Это наш план. Мы не скрываем его и готовы обсуждать его в любое время».

31 марта, на следующий день после комментариев господина Нетаньяху, представитель политбюро «Хамаса» Сами Абу Зухри призвал сторонников радикальной группировки оказать вооруженное сопротивление Израилю.

«Перед лицом этого зловещего плана, сочетающего массовые убийства с голодом, любой, кто может носить оружие, должен принять меры в любой точке мира»,— заявил член палестинского движения.

Впрочем, в правительстве Израиля убеждены, что в Газе будет много желающих воспользоваться программой «добровольного переселения» и уехать в третьи страны. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац сослался на некие израильские исследования, которые якобы демонстрируют, что «по меньшей мере 40% жителей Газы заинтересованы в эмиграции». «Мы полны решимости воплотить видение президента США Дональда Трампа о предоставлении возможности добровольной эмиграции для жителей Газы, желающих переехать в различные места мира»,— подчеркнул глава военного ведомства.

И на этом пути Израиль уже предпринимает конкретные шаги.

Около недели назад при Минобороны Израиля была сформирована специальная структура по планированию и организации оттока палестинцев из Газы — Управление по добровольному переселению из Газы.

А на днях господин Кац назначил его главу: руководителем управления стал полковник запаса Яков Блитштейн, занимавший ранее посты гендиректора МИДа и Министерства энергетики.

Отдельные поручения в рамках подготовки к расселению Газы уже даны и израильскому разведывательному агентству «Моссад». Господин Нетаньяху поручил спецслужбе найти страны, которые согласятся разместить у себя палестинцев. Соответствующие консультации «Моссад» уже провел с двумя восточноафриканскими странами — Сомали и Южным Суданом, рассказали источники Axios. «Моссаду» удалось переговорить по этому вопросу и с одним государством Юго-Восточной Азии — Индонезией.

Многое в реализации программы расселения будет зависеть от стран Персидского залива, которые, согласно этой задумке, должны вложиться в расчистку и реконструкцию Газы. Не исключено, что это станет одной из тем, которые глава Белого дома поднимет во время предстоящего визита в регион. 31 марта Дональд Трамп подтвердил, что может отправиться в Саудовскую Аравию уже в апреле, добавив, что намерен посетить также несколько ближневосточных государств, в том числе Катар, ОАЭ и, «вероятно, пару других стран».

Нил Кербелов