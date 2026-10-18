На пятерку с плюсом
США поборются за Центральную Азию
Госсекретарь США Марко Рубио совершает большое азиатское турне, в программу которого вошли визиты в Узбекистан и Индию. Во время поездки в Самарканд центральным событием станет встреча главы дипломатии США с главами МИДов пяти стран Центральной Азии — Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Туркмении в формате С5+1. Первый визит госсекретаря Рубио в регион носит деловой характер. Его сопровождает делегация представителей 200 крупных американских корпораций. Поездка отражает намерение Вашингтона через торговлю и инвестиции укрепить свое влияние в регионе, в котором доминируют Россия и Китай.
В преддверии визита Марко Рубио в регион, который продлится с 17 по 22 октября, неназванный высокопоставленный представитель Госдепа сообщил журналистам, что поездка госсекретаря США отражает попытку президента Трампа объединить дипломатию и сотрудничество в экономике и сфере безопасности в Центральной Азии.
«Слишком долго США фокусировались на Ближнем Востоке и других восточных регионах, а Центральная Азия не получала того внимания, которого она заслуживает»,— посетовал американский дипломат.
В американскую делегацию в Самарканде вошли руководители Boeing, Citibank, компании по управлению активами Franklin Templeton, представители высокотехнологической индустрии, а также предприятий, специализирующихся на добыче критически важных видов сырья.
Состав американской делегации отражает торгово-экономические приоритеты Вашингтона в регионе. По географическим причинам США сложно конкурировать с Россией и Китаем, поэтому они делают ставку на управление уже существующими активами, развитие инфраструктуры, а также добычу редкоземельных металлов, которыми богата Центральная Азия.
Гигант Franklin Templeton уже участвует в управлении Национальным инвестиционным фондом Узбекистана, который владеет от 25% до 40% стратегических пакетов акций в крупнейших государственных предприятиях страны.
Американские управляющие определяют стандарты корпоративного управления, аудита и допуска инвесторов к стратегическим компаниям республики.
Что касается развития инфраструктуры, то Узбекистан активно перестраивает транспортные коридоры и обновляет гражданский воздушный флот. В целом через сотрудничество с такой компанией, как Boeing, страны региона оказываются привязанными к западным стандартам сертификации, запчастям и сервису, попадая в технологическую орбиту Вашингтона.
Администрация Трампа также крайне заинтересована в добыче критически важного сырья. В Центральной Азии есть колоссальные запасы урана, вольфрама, меди, лития, скандия и других металлов.
Специфика региональных методов добычи полезных ископаемых состоит в том, что они завязаны на Россию и Китай. В связи с этим США пытаются зайти на рынок со своими технологиями и деньгами, чтобы построить переработку на месте и вывозить уже чистое сырье для своих нужд.
Связка добывающих компаний и IT-сектора приобретает ключевое значение. Вашингтон не просто хочет вывозить металлы: он предлагает цифровизацию добычи, спутниковый геологический мониторинг и программное обеспечение.
На прошлой встрече в формате С5+1 «Диалог по критическим минералам» в Астане в июне этого года замглавы Минторга США Дэвид Фогель прямо заявил, что Вашингтон намерен продвигать перевод национальных баз данных центральноазиатских государств в цифровой формат по международным стандартам. Также существует проект по созданию единой цифровой карты месторождений региона и ее интеграции с Геологической службой США.
Перед поездкой Марко Рубио в Самарканд посол США в Индии, также занимающий должность спецпосланника США по делам Южной и Центральной Азии, Серджо Гор (уроженец Узбекистана, приложивший много усилий для организации визита) вновь обратил внимание на то, что страны региона «чрезвычайно богаты критически важными минералами и этот потенциал пока не раскрыт». «Правительства этих стран — суверенные государства, они сами решат, что для них лучше. Но мы искренне верим, что у нас лучшие технологии, и для нашей администрации принципиально важно продемонстрировать это региону. Мы хотим конкурировать»,— подчеркнул Серджо Гор.
В экспертных кругах США все чаще звучат мысли о том, что слишком долго Вашингтон держал Центральную Азию «на голодном пайке», рассказывая о демократии и необходимости соблюдать права человека, в то время как страны региона нуждались в инвестициях в экономику, прежде всего в переработку сырья. Если сейчас не исправить ситуацию, регион может стать сырьевым придатком Китая, полагают эксперты.
Визит в Самарканд госсекретаря США и руководителей 200 ведущих американских компаний свидетельствует о том, что сама архитектура C5+1 изменилась и приобрела чистое экономическое измерение.
Созданный в 2015 году при администрации президента Обамы дипломатический формат был изначально направлен на решение задач региональной безопасности и пограничного контроля на фоне конфликта в Афганистане, а экономика в нем долгое время оставалась на вторых ролях.
Жесткий разворот к прагматизму и ресурсным сделкам произошел уже при администрации Трампа. Переломным моментом стал вашингтонский саммит C5+1 в ноябре прошлого года, когда Белый дом де-факто вывел за скобки идеологические вопросы и перевел диалог со странами региона на язык бизнеса.