На пятерку с плюсом

Перед поездкой Марко Рубио в Самарканд посол США в Индии, также занимающий должность спецпосланника США по делам Южной и Центральной Азии, Серджо Гор (уроженец Узбекистана, приложивший много усилий для организации визита) вновь обратил внимание на то, что страны региона «чрезвычайно богаты критически важными минералами и этот потенциал пока не раскрыт». «Правительства этих стран — суверенные государства, они сами решат, что для них лучше. Но мы искренне верим, что у нас лучшие технологии, и для нашей администрации принципиально важно продемонстрировать это региону. Мы хотим конкурировать»,— подчеркнул Серджо Гор.