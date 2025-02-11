Защита женского спорта выходит на генный уровень

Появление указа Дональда Трампа о защите женского спорта, кажется, спровоцировало новый виток войны за ужесточение критериев допуска в него. В авангарде оказались две крупные структуры, традиционно оппонировавшие «мягкой» линии Международного олимпийского комитета (МОК) в подходе к сложной проблеме. Международная боксерская ассоциация (IBA) объявила о том, что начинает судебное преследование МОК в связи с участием в парижской Олимпиаде не прошедших гендерные тесты IBA Иман Хелиф и Линь Юйтин, и опубликовала данные, свидетельствующие об опасности выступления спортсменов с мужскими признаками в женских соревнованиях. А Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) планирует дополнить свой и так жесткий регламент по допуску пунктами, фактически исключая не только бесспорных трансгендеров, но и людей с отклонениями в половом развитии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф

Фото: Ariana Cubillos / AP Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф

Фото: Ariana Cubillos / AP

Международная боксерская ассоциация распространила заявление главы своего континентального подразделения — Европейской конфедерации бокса (EUBC) — доктора Иоанниса Филиппатоса. В нем господин Филиппатос, один из руководителей афинского центра REA Hospital, хирург, специализирующийся в том числе на спортивной медицине, призывает бороться с формой «читинга», по его мнению представляющей не меньший «вызов» для спортивного сообщества, чем допинг. Под этой формой подразумевается участие в женских соревнованиях спортсменов, которые по гендерным признакам такого права иметь не могут. Доктор Филиппатос приравнивает его к нарушению «базовых прав» женщин, занимающихся спортом.

В документе, в основе которого, как пояснил “Ъ” сам автор, лежат выводы из различных исследований на эту тему, а также «информация от коллег — эндокринологов, педиатров, специалистов в области биометрии», приводится ряд данных, иллюстрирующих их отставание от мужчин в ключевых с точки зрения достижения спортивных результатов аспектах. В возможностях, имеющих отношение к работе легких и сердца, оно, например, составляет 50% и 43%, силе хвата — 57%, силе ног — 65%, силе мышц верхней части тела — 95%, а силе удара — 162%.

Доктор Филиппатос напоминает, что, помимо безусловных трансгендеров, существует и категория людей, обозначающаяся как DSD, то есть лица с расстройствами полового развития или отклонениями в нем.

Он указывает на существование способов их «подавления», направленных, в частности, на снижение уровня тестостерона и позволяющих входящим в эту категорию спортсменам выступать в женских соревнованиях. Однако, по мнению Иоанниса Филиппатоса, «ни гормональная терапия, ни хирургическое вмешательство, ни иные манипуляции не могут полностью устранить половые признаки и преимущества, данные природой при рождении». Эти преимущества для атлетов, допущенных в женские соревнования, он называет «несправедливыми», а иногда, как в случае с боксом, «опасными», и, признавая «комплексность» и «сложность» проблемы, предлагает все-таки руководствоваться наиболее понятной идентификацией пола: человек с кариотипом XX является женщиной, с кариотипом XY — мужчиной, который не может состязаться против женщин.

Примеры, иллюстрирующие слова Иоанниса Филиппатоса, выглядят вполне предсказуемыми. Это алжирская и тайваньская боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин, чьи победы на парижской Олимпиаде 2024 года спровоцировали громкий скандал и раскололи спортивное сообщество. Международный олимпийский комитет разрешил им соревноваться, несмотря на то что ранее обе спортсменки были отстранены IBA, после того как не прошли ее гендерный тест. Он как раз и обнаружил у них мужские признаки. Судя по осенней утечке итогов медицинского обследования Иман Хелиф, они выражались и в мужском наборе хромосом. МОК же настаивал на том, что обязан судить о поле спортсмена, по существу, исключительно по паспорту.

Свой манифест доктор Филиппатос обнародовал на следующий день после довольно заметного заявления IBA.

Федерация, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев и которая давно находится в состоянии острого конфликта с МОК, лишившим ее признания, сообщила о том, что инициирует судебное преследование головной спортивной структуры в связи с ее «преступными» «действиями или бездействием», обращением в Генеральные прокуратуры Швейцарии, Франции и США. Мотивом для него послужило именно выступление в Париже Иман Хелиф и Линь Юйтин. Оно, как считает господин Кремлев, нарушило права остальных участниц турнира. Он призвал присоединиться к иску национальные боксерские ассоциации и спортсменов, чувствующих себя «ущемленными», пообещав обеспечить им «юридическую поддержку». Эти спортсмены, убежден Умар Кремлев, вправе требовать от президента МОК Томаса Баха компенсации за нанесенный им ущерб.

Insidethegames и другие медиаресурсы, следящие за процессами в олимпийском движении, обратили внимание на то, что и Иоаннис Филиппатос, и Умар Кремлев ссылаются на подписанный Дональдом Трампом на прошлой неделе указ, направленный на защиту женского спорта. Формально в нем речь идет исключительно о запрете на допуск в него бесспорных трансгендерных людей, прошедших процедуру смены пола, но эксперты обращали внимание на «широкую» трактовку президентом США термина «трансгендер». Скажем, в своей предвыборной программе, говоря об отстаивании интересов спортсменок, он использовал фото той же Иман Хелиф.

Указ Дональда Трампа предусматривает отказ «трансгендерным» атлетам во въезде в США для участия в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Умар Кремлев открыто признал, что, с его точки зрения, господин Трамп «обосновал усилия IBA по защите целостности женского спорта».

А одновременно с IBA активизировалась и другая крупная структура, расхождения позиции которой с позицией МОК в гендерном вопросе были очевидны. Международная федерация легкой атлетики анонсировала создание рабочей группы по корректировке положений своего регламента по допуску спортсменов в женские соревнования. Консультации продлятся до 5 марта, после чего выводы будут представлены на рассмотрение совета World Athletics.

Это чрезвычайно показательная новость. Дело в том, что у World Athletics и так был сверхжесткий по сравнению с большинством федераций регламент по допуску. С 2023 года она запрещает участие в своих женских соревнованиях всем, кто, по крайней мере в период полового созревания, имел мужской пол. А от лиц из категории DSD она требует искусственного снижения тестостерона ниже отметки 2,5 нмоль/л.

Правила, однако, предлагается сделать еще более суровыми. Причем World Athletics, оправдывая эту идею, также приводит научные данные.

Они говорят о якобы существующем «предпубертатном» преимуществе мужчин над женщинами «от трех до пяти процентов в беговых дисциплинах и еще больше — в метаниях и прыжках». World Athletics полагает, что разрыв может сохраняться на протяжении всей жизни. Вариант, рассматриваемый рабочей группой, похож на вариант доктора Филиппатоса и IBA — приоритет отдавать хромосомному набору. С этой целью World Athletics хочет применять метод скрининга пола, использую мазок со щеки атлета или анализ сухой капли крови. Они позволят определить наличие у него мужского гена SRY.

Идея вполне отвечает мыслям президента федерации Себастьяна Коу. Господин Коу, входящий в число семи кандидатов на пост президента МОК, который в марте покинет Томас Бах, в последнее время превратившийся в его оппонента по некоторым ключевым вопросам, изложил их в своей предвыборной программе. Британский функционер, как и функционеры из IBA, настаивает на приоритете «научного подхода» в определении половой категории в спорте.

Алексей Доспехов