У олимпийской чемпионки нашли признаки олимпийского чемпиона

Один из самых громких скандалов парижской Олимпиады, связанный с победами в турнире по боксу представительниц Алжира и Тайваня Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые ранее не прошли гендерные тесты Международной боксерской ассоциации (IBA) и были лишены права выступать в ее соревнованиях, получил продолжение в виде публикации результатов медицинского обследования Хелиф. Они свидетельствуют о наличии у нее целого ряда мужских признаков, включая нормальный мужской кариотип и уровень тестостерона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иман Хелиф неоднократно подчеркивала, что «родилась женщиной, жила как женщина и состязалась как женщина»

Фото: Anis Belghoul / AP Иман Хелиф неоднократно подчеркивала, что «родилась женщиной, жила как женщина и состязалась как женщина»

Фото: Anis Belghoul / AP

Результаты обследований Иман Хелиф опубликовало издание Le Correspondant. Оно утверждает, что полученные им заключения были оформлены в июне 2023 года специалистами по эндокринологии в двух больницах — парижской Kremlin Bicetre и алжирской Mohamed Lamine Debaghine. Они имеют прямое отношение к, возможно, самому громкому скандалу Олимпиады, состоявшейся летом в Париже.

Он возник после того, как в начале боя 1/8 финала в категории до 66 кг против Иман Хелиф от его продолжения отказалась итальянка Анджела Карини, пропустившая несколько сильных, на ее взгляд, ударов.

Выяснилось, что Хелиф, а также выступающая в весе до 57 кг тайванская спортсменка Линь Юйтин за год до этого были отстранены от соревнований под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) из-за того, что не прошли гендерные тесты.

Они показали, что боксерши являются носительницами мужской Y-хромосомы. Давно конфликтующий с IBA (федерацию возглавляет россиянин Умар Кремлев) и лишивший ее признания Международный олимпийский комитет (МОК), который отказывается применять такого рода проверки, рассматривая их как «не заслуживающие доверия», однако, допустил и Иман Хелиф, и Линь Юйтин к участию в Олимпиаде. Обе в итоге завоевали золотые награды, а мнение спортивного сообщества по поводу их «чистоты» оказалось крайне неоднозначным.

Между тем Иман Хелиф приобрела после Олимпийских игр довольно большую популярность на родине. В своих интервью она неоднократно подчеркивала, что «родилась женщиной, жила как женщина и состязалась как женщина». А отношение к ней со стороны IBA Хелиф описывала как «буллинг», говоря о том, что эта «структура ненавидит ее непонятно за что». «Буллингом» и «харассментом» она называла и критические отзывы о ее успехе со стороны знаменитостей, таких как Дональд Трамп, Илон Маск, Джоан Роулинг, угрожая им судебными исками.

На карьерных планах Иман Хелиф скандал никак не сказался. В конце октября она сообщила о том, что намерена перейти в профессиональный бокс и «имеет много предложений». На пресс-конференции, на которой 25-летняя Хелиф анонсировала переход, она дала понять, что хочет, чтобы ее «история успеха» послужила примером для «юных девушек».

Между тем Le Correspondant интерпретирует результаты ее обследований как доказывающие, что Иман Хелиф — это все-таки «мужчина в облике женщины».

В оказавшемся в распоряжении издания заключении, которое подготовили Сумайя Федала и Жак Янг, говорится об обнаруженной у спортсменки патологии — дефиците альфа-5-редуктазы 2-го типа, «генетической аномалии, которая приводит к метаболической дисфункции тестостерона и дегидроандростерона». При этом подчеркивается, что аномалия характерна исключительно для мальчиков и мешает нормальному развитию их половых органов. Из-за этого при рождении младенцам мужского пола нередко ошибочно приписывают женский. По мере взросления у таких людей появляются признаки «маскулинизации», выражающиеся в том числе в наборе мышечной массы.

Собственно, именно «маскулинизацию» отчет и фиксирует у Иман Хелиф. Она сводится не только к «отсутствию матки», но и наличию «гонад в паховых каналах», «слепого влагалища» и «микропениса» в форме «гипертрофии клитора».

Кроме того, исследование показало, что Иман Хелиф является носителем кариотипа 46, XY, то есть нормального мужского набора хромосом, и «нет никаких свидетельств генетического дисбаланса». Уровень тестостерона у Хелиф тоже оказался типичным для мужчин — 14,7 нмоль/л. У женщин он, как правило, не превышает 3 нмоль/л. В комментариях врачей к результатам обследования содержится рекомендация о проведении «хирургической коррекции» и «постоянной гормональной терапии» для уменьшения уровня тестостерона. Авторы отчета полагают, что склонная из-за своей патологии к депрессии спортсменка нуждается в постоянном наблюдении.

Le Correspondant настаивает, что документ поступил в МОК перед тем, как тот допустил Иман Хелиф к выступлению в парижских соревнованиях.

По версии издания, положительное решение по ее вопросу «продавил» имеющий статус его члена алжирец Мустафа Берраф, якобы «близкий друг» президента головной спортивной структуры Томаса Баха.

В любом случае отчет выглядит скорее аргументом в пользу позиции IBA, которая заявляла, что допуск проваливших гендерные проверки спортсменок нарушает «целостность» и «справедливость» соревнований, а также поводом для продолжения дискуссии по поводу критериев допуска. Она уже успела выйти на уровень ООН. В начале октября ее спецдокладчик Рим Альсалем направила в Генеральную ассамблею организации отчет, фиксирующий угрозы и проблемы, с которыми сталкиваются занимающиеся спортом женщины. В качестве примера их дискриминации она привела как раз победы Иман Хелиф и Линь Юйтин на парижской Олимпиаде. Рассказывая о них, Рим Альсалем, по сути, осудила действия МОК, допустившего спортсменок, чья гендерная принадлежность находится «под вопросом», к соревнованиям и отказавшегося проводить тест на определение пола. По ее мнению, тесты необходимы, а «современные технологии позволяют провести надежную процедуру скрининга пола с помощью простого мазка с щеки, который обеспечивает неинвазивность, конфиденциальность и достоинство».

Алексей Доспехов