Прощание с папой римским Франциском состоится в соборе Святого Петра 23 апреля

Тело папы римского Франциска перенесут в собор Святого Петра в Ватикане не позднее среды, 23 апреля. Об этом сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни. Там пройдет церемония прощания с понтификом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matteo Minnella / Reuters Фото: Matteo Minnella / Reuters

Обряд констатации смерти папы римского и помещения его тела в гроб состоится сегодня вечером. Торжественные заупокойные мессы по Франциску пройдут также 24 и 25 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде. 22 апреля заупокойную мессу отслужат в Казани. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского и назвал его верным защитником гуманизма.

О смерти понтифика стало известно сегодня утром. Ему было 88 лет. Франциск занял пост папы римского в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI и провел на нем 3055 дней.