Проект должен объединить накопленный во время прежних экспериментов опыт и помочь выстроить экономически эффективную модель, которую можно будет масштабировать. «Отработка модели будет вестись на конкретных маршрутах в регионах совместно с крупными заказчиками, российскими эксплуатантами и производителями беспилотников»,— сказал Андрей Никитин (цитата по агентству «Прайм»).