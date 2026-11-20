Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России
Восемь российских регионов поучаствуют в эксперименте по доставке грузов беспилотниками, сообщил вице-премьер Андрей Никитин. Модель беспилотной логистики будут испытывать в Сахалинской, Рязанской и Нижегородской областях, Приморском крае, Татарстане, Якутии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Участников отобрали по результатам оценки 18 региональных заявок. Шесть из них подали регионы Дальнего Востока. Среди предложенных для беспилотников задач— перевозка продуктов, повседневных товаров, почтовых отправлений, документов, лекарств и медицинских материалов. Особое внимание в проекте отводится снабжению населенных пунктов, удаленных от основных маршрутов или труднодоступных.
Проект должен объединить накопленный во время прежних экспериментов опыт и помочь выстроить экономически эффективную модель, которую можно будет масштабировать. «Отработка модели будет вестись на конкретных маршрутах в регионах совместно с крупными заказчиками, российскими эксплуатантами и производителями беспилотников»,— сказал Андрей Никитин (цитата по агентству «Прайм»).
Технологический партнер проекта — АО «ГЛОНАСС» — готов предоставить средства связи и локальной навигации без использования спутников, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение маршрутов. По словам главы компании Алексея Райкевича, к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» уже подключены 2,4 тыс. гражданских авиабеспилотников.