ЦИАН выплатит дивиденды за девять месяцев
Акционеры ЦИАНа утвердили выплату дивидендов в размере 33 рублей на бумагу
Акционеры ЦИАНа утвердили дивиденды в размере 33 руб. на бумагу по итогам девяти месяцев 2026 года, указано на сайте компании. Купить акции под выплату можно до 27 ноября.
Согласно дивидендной политике, ЦИАН стремится направлять на дивиденды от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО. По итогам первого квартала акционеры утвердили выплату дивидендов в размере 53 руб. на бумагу.