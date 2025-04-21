Мессы по папе римскому Франциску отслужат в Москве, Петербурге и Калининграде

Торжественные заупокойные мессы по папе римскому Франциску будут отслужены 24 и 25 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщила Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Москве 24 апреля мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии возглавит архиепископ Джованни Д’Аниелло. Месса состоится в 19:00 мск. В тот же день и время месса по понтифику пройдет в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге. Ее проведет епископ Николай Дубинин. 25 апреля в 19:00 епископ Николай отслужит заупокойную мессу в храме св. Адальберта в Калининграде.

Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) умер в своей резиденции в Ватикане утром 21 апреля. Ему было 88 лет. В феврале 2025 года Франциска госпитализировали с бронхитом, после чего его состояние ухудшилось — врачи диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. После выписки из больницы в конце марта понтифик несколько раз появлялся на публике. В последний раз — 20 апреля — папа зачитал пасхальное обращение к верующим с балкона базилики Святого Петра. Франциск занял пост понтифика в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI и провел на нем 3055 дней.

Полина Мотызлевская