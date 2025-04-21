Путин назвал папу римского Франциска верным защитником гуманизма

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Его заявление опубликовано на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем»,— сказал президент.

Он отметил, что Франциск пользовался большим международным авторитетом как «мудрый религиозный и государственный деятель», защищавший «высокие ценности гуманизма и справедливости». За время служения на посту понтифика Франциск содействовал диалогу между Русской православной и Римско-католической церквами, добавил Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конфколла с журналистами отметил, что президент и папа римский относились друг к другу с «большим уважением».

Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) умер в своей резиденции в Ватикане утром 21 апреля. Ему было 88 лет. В феврале 2025 года Франциска госпитализировали с бронхитом, после чего его состояние ухудшилось — врачи диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. В больнице он пробыл месяц, его выписали 23 марта. Последним появлением папы римского Франциска перед публикой стало пасхальное обращение к верующим 20 апреля — с балкона базилики Святого Петра он зачитал послание в микрофон.

Франциск занял пост понтифика в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI и провел на нем 3055 дней.

Полина Мотызлевская