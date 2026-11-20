Обвиняемого в захвате судна Arctic Sea иностранца экстрадировали в Россию
Правоохранительные органы Кипра передали российским коллегам мужчину, обвиняемого в причастности к захвату сухогруза Arctic Sea в 2009 году, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Его имя ведомство не называет. По данным «Интерфакса», речь идет о гражданине Эстонии Ээрике-Нийлсе Кроосе.
Госпожа Волк уточняет, что экстрадированный находился в международном розыске по обвинению в пиратстве. По ч. 3 ст. 227 ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Судно Arctic Sea с российским экипажем следовало из Финляндии в Алжир с грузом древесины. В конце июля 2009 года сухогруз пропал со всех радаров и был обнаружен 15 августа неподалеку от Кабо-Верде в водах Атлантического океана. Выяснилось, что борт захватила группа вооруженных людей — граждан Эстонии, Латвии и России. Операцию по освобождению судна провели военные российского Черноморского флота.
В 2010 году по этому делу восемь человек получили сроки от пяти до 12 лет лишения свободы. Дмитрий Савинс, которого Мосгорсуд судил как организатора, во время заседания дал показания на предпринимателя Эрика-Нийлеса Кросса, назвав его заказчиком захвата. В 2013 году гражданина Эстонии объявили в международный розыск по линии Интерпола.