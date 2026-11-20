В 2010 году по этому делу восемь человек получили сроки от пяти до 12 лет лишения свободы. Дмитрий Савинс, которого Мосгорсуд судил как организатора, во время заседания дал показания на предпринимателя Эрика-Нийлеса Кросса, назвав его заказчиком захвата. В 2013 году гражданина Эстонии объявили в международный розыск по линии Интерпола.