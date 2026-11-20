В центре Москвы открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому
На фасаде исторического здания Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) на Славянской площади в Москве открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому, сообщает «Интерфакс».
В церемонии приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Владимир Мединский, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов.
Господин Мантуров отметил, что Дзержинского отличали исключительная работоспособность, дисциплина и личная ответственность за результат. Владимир Мединский назвал установку мемориальных досок важным делом для сохранения исторической памяти и выступил против сноса памятников.
Памятная доска выполнена из бронзы скульптором, народным художником РФ Салаватом Щербаковым.
Феликс Дзержинский, основатель и первый руководитель ВЧК, возглавлял ВСНХ СССР с 1924 года до своей смерти в 1926 году.