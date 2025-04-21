Месса по папе римскому пройдет в Церкви Воздвижения Святого Креста в Казани

22 апреля в Церкви Воздвижения Святого Креста в Казани пройдет заупокойная святая месса по папе римскому Франциску. Об этом сообщили в пресс-службе католического прихода города.

Заупокойная месса будет отслужена в 18:30. Торжественные мессы по папе римскому Франциску также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде 24 и 25 апреля.

Папа римский Франциск скончался сегодня в возрасте 88 лет. Он занял свой пост в марте 2013 года и провел на нем 3 тыс. 55 дней. В феврале 2025 года папу римского госпитализировали с приступом бронхита. Его состояние оценивали как критическое. В апреле понтифик появлялся на публике на инвалидной коляске во время мессы на площади Святого Петра.

Диана Соловьёва