Ватикан определил дату обряда констатации смерти папы Франциска

Ватикан проведет обряд констатации смерти папы римского Франциска и помещения его тела в гроб сегодня вечером, 21 апреля. Об этом сообщила служба печати Святого престола. О смерти понтифика объявили с утра, ему было 88 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Церемонию возглавит кардинал Кевин Джозеф Фаррелл. По традиции камерленго церкви должен трижды ударить покойного по лбу серебряным молоточком и попросить откликнуться. После этого он произнесет латинскую фразу Vere Papa mortuus est («Папа действительно мертв»), и тело опустят в гроб.

Франциск занял пост папы римского в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI и провел на нем 3055 дней. В феврале 2025 года понтифика госпитализировали с бронхитом, после чего его состояние ухудшилось. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, Франциск провел в больнице месяц.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского. Он назвал Франциска верным защитником гуманизма.