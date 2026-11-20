Алиханов заявил о необходимости сохранения предприятия «Русала» в Североуральске
Министерству промышленности и торговли РФ важно сохранить производственный потенциал Североуральского бокситового рудника (СУБР; входит в «Русал») в Североуральске, обеспечить «его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, а также безопасность сотрудников», заявил глава ведомства Антон Алиханов по итогам визита на предприятие в Свердловской области. Как сообщили в правительстве РФ, деятельность СУБР обеспечивают более 4 тыс. человек, а за весь 2025 год на нем добыли 1,675 млн т бокситов. «Это второй по величине объем добычи в нашей стране»,— отметил господин Алиханов.
Антон Алиханов прибыл на Средний Урал днем 20 ноября для совместного с губернатором Денисом Паслером визита на предприятия «Русал», которым грозит консервация. Ранее компания проинформировала премьер-министра Михаила Мишустина о планах приостановить работу четырех производств, в том числе в Североуральске (БАЗ), Краснотурьинске (Богословский алюминиевый завод) и Каменске-Уральском (Уральский алюминиевый завод; УАЗ). По данным «Ъ», в «Русале» тогда пояснили властям, что соответствующие предприятия приносят $800 млн убытка в год, в то время как самой организации необходимо $1,8 млрд. для восстановления сырьевого блока. В обращении к господину Мишустину «Русал» попросил рассмотреть возможность оказания господдержки муниципалитетам в связи с консервацией предприятий и самой компании для проведения модернизации. Со своей стороны организация пообещала минимизировать социально-экономические последствия.
Как сообщили в правительстве РФ, Антон Алиханов в начале своего визита в Свердловскую область посетил Богословский алюминиевый завод (БАЗ), производственная мощность которого составляет около 1 млн т глинозема в год. Позже министр отправился в Североуральск, где ознакомился с планом модернизации действующих шахт по добыче бокситовой руды, которая является основным сырьем для производства алюминия.
«В ходе посещения предприятия Антон Алиханов также ознакомился с работой шахты "Кальинская" глубиной порядка 1,2 тыс. м. Особое внимание было уделено сложным горно-геологическим условиям добычи, связанным с большой глубиной шахт, высоким уровнем обводненности и необходимостью обеспечения промышленной безопасности»,— добавили в правительстве РФ.
«Русал» — крупнейший производитель алюминия вне Китая. В 2025 году на компанию приходилось около 5,3% мирового производства металла и 4,7% производства глинозема. По итогам 2025 года «Русал» увеличил выручку на 22,6%, до $14,81 млрд, но сократил EBITDA на 29,5%, до $1,05 млрд, и получил убыток в размере $455 млн. В «Русале» отмечали, что рост средней цены реализации алюминия в прошлом году был нивелирован увеличением себестоимости продаж из-за роста цен на сырье, увеличения тарифа на электроэнергию и укрепления рубля.
Ранее, в августе, Денис Паслер заявил, что СУБР, БАЗ и УАЗ обеспечены загрузкой «на десятилетия вперед». В ходе пресс-конференции в сентябре губернатор подчеркнул, что «категорически плохо» относится к остановке работы заводов «Русала» в Свердловской области, отметив, что предприятия имеют стратегическое значение для промышленной и сырьевой независимости России. «Как руководитель региона, не могу допустить закрытия предприятий. Надеюсь на здравый смысл лиц, которые могут принимать решения»,— сказал тогда господин Паслер. Он добавил, что через 15 лет Средний Урал может стать единственным источником алюминия в стране, что позволит стране быть обеспеченной ресурсами в условиях санкционного давления.