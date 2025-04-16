Войска США в Сирии пакуют чемоданы

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к снижению численности своих войск в Сирии. Власти Израиля заявили, что получили от Пентагона уведомление о начале поэтапного вывода его военнослужащих из восточных районов республики, которые те контролировали почти десять лет. Израильтяне опасаются, что это позволит Турции укрепить свои позиций в Сирии. В Пентагоне, впрочем, заявили “Ъ”, что речь идет о рутинной передислокации контингента, которая зависит «от оперативных потребностей и непредвиденных обстоятельств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacob Silberberg / AP Фото: Jacob Silberberg / AP

Правительство Израиля, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, забило тревогу в связи с возможным выводом американского контингента из Сирии. По данным издания Ynet, Пентагон официально проинформировал израильских коллег, что США в ближайшие два месяца начнут поэтапный вывод военнослужащих, почти десять лет действовавших на северо-востоке и юго-востоке республики в целях поддержки локальных формирований в борьбе с остатками «Исламского государства» (группировка признана в России террористической и запрещена).

Эти планы подтверждают источники Reuters, которые, впрочем, говорят, что военное ведомство США просто сократит численность своих военных в Сирии примерно вдвое. Параметры вывода, по их словам, пока находятся на рассмотрении американского руководства.

Как пояснил “Ъ” представитель Пентагона, пожелавший сохранить анонимность, изменение численности военного контингента США является рутинной процедурой.

«Министерство обороны США регулярно производит передислокацию сил в зависимости от оперативных потребностей и непредвиденных обстоятельств. Эти перемещения демонстрируют гибкий характер глобальной оборонной политики США и способность к развертыванию в разных точках мира в кратчайшие сроки для реагирования на меняющиеся угрозы в сфере безопасности»,— обратил внимание военный источник.

Первым объектом в Сирии, который начали покидать американские военные, стал нефтеперерабатывающий завод Conoco в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили источники издания Al-Araby Al-Jadeed, близкие к действующим в этом районе курдским формированиям. По их словам, вывод американского контингента начался на этой неделе, когда окрестности Conoco покинули как минимум две американские колонны, которые направились через границу в Иракский Курдистан — автономный регион на севере Ирака.

Израиль долгое время пытался предотвратить вывод войск США из Сирии, утверждает Ynet. Правительство Нетаньяху до сих пор намеревается убедить Белый дом в необходимости пересмотреть свое решение.

Согласно предположениям израильской разведки, «бесхозностью» стратегически важных районов на востоке Сирии может воспользоваться Турция — ключевой союзник и патрон правительства переходного периода в Дамаске. Кроме того, вывод войск США оставит без военного прикрытия курдские формирования, которые до сих пор не могут решить, стоит ли им полностью переходить под начало сирийского переходного правительства.

Что касается Израиля и Турции, то между ними сохраняется напряженность из-за ситуации в Сирии и секторе Газа. 9 апреля две страны провели технические переговоры в Азербайджане о формировании специального механизма предотвращения инцидентов на сирийской территории, однако встреча закончилась без видимых успехов: переговоры было решено продолжить.

Идею вывести военных США из Сирии господин Трамп упорно отстаивал в 2018 и 2019 годах во время своего первого президентского срока. Однако тогда ближайшему окружению главы Белого дома удалось отговорить его от полной эвакуации контингента и настоять на том, чтобы в Сирии сохранилась ограниченная военная миссия.

Решение оставить группу военных господин Трамп тогда публично объяснил необходимостью защиты нефтяных месторождений, компактно расположенных в северо-восточной части Сирии.

После инаугурации господина Трампа, которая состоялась 20 января, Пентагон сразу вернулся к разработке плана вывода американских войск. По словам военных источников NBC, планирование стартовало после того, как американский лидер и его советники выразили в разговоре с генералитетом намерение снизить военное присутствие США в Сирии.

В связи с ситуацией, которая возникла после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года, численность военных США в Сирии увеличилась почти вдвое. Выступая через десять дней после бегства сирийского экс-президента, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что «на фоне событий в Сирии» военное ведомство увеличило там число своих военных с 900 до 2 тыс. человек. Учитывая это, нельзя исключать, что текущее перераспределение американских сил является попыткой Пентагона вернуться к тем параметрам военного присутствия, которые существовали до падения правительства Асада.

Нил Кербелов