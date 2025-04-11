Сирия не пришла к общему знаменателю

Администрация северо-восточной Сирии, которая контролируется курдскими вооруженными формированиями, впервые с момента смены власти в Дамаске 8 декабря 2024 года выступила за федерализацию страны. Это решение противоречит договоренностям, заключенным 11 марта между курдскими командирами и сирийским правительством переходного периода. Сделка предполагала интеграцию курдских самоуправляемых структур в военную и политическую систему республики. Не исключено, что пересмотреть позиции северо-восточную администрацию заставили продолжающиеся столкновения на этноконфессиональной почве, которые еще происходят в Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orhan Qereman / Reuters Фото: Orhan Qereman / Reuters

Все военно-политические фракции, действующие на северо-востоке Сирии (Заевфратье), достигли консенсуса по поводу будущего государственного устройства страны — администрация региона выступает за строительство «федеральной, плюралистической, демократической парламентской системы» в стране. Такое заявление агентству Reuters сделал в конце недели официальный представитель властей Заевфратья Бадран Джиа Курд. По его словам, федерализация необходима, чтобы сохранить «административную, политическую и культурную специфику» каждого региона Сирии, компактно населенного этноконфессиональными меньшинствами. А все соответствующие принципы должны быть закреплены на конституционном уровне.

За последние месяцы это стало первым случаем, когда официальное лицо, представляющее администрацию северо-восточной Сирии, открыто призывает к федерализации страны.

Заявление о курсе на федерализацию выглядит неожиданно с точки зрения прошлых договоренностей между курдским регионом и Дамаском. 11 марта руководство Демократических сил Сирии (ДСС) — военного альянса, в котором преобладают курдские формирования,— заключило с сирийским переходным правительством официальную сделку, которая предполагала интеграцию военных и политических элементов Заевфратья в центральную политическую систему. В рамках подписанного соглашения лидеры ДСС даже дали обещание поддержать Дамаск «в борьбе с остатками режима» свергнутого президента Башара Асада и всеми вызовами, которые могут угрожать «сирийской нации и ее единству».

Поясняя мотивы изменения прежней позиции руководства властей Заевфратья, источники эмиратского издания The National предположили, что курдские командиры боятся чисток на этноконфессиональной почве, которые до сих пор устраивают военизированные формирования, близкие к переходному правительству во главе с временным президентом Ахмедом аш-Шараа.

Так, 31 марта в прибрежных и центральных районах Сирии были убиты 12 мирных жителей, принадлежащих к алавитам — конфессиональной группе, выходцами из которой являются господин Асад и его бывшее политическое окружение. Но самая масштабная волна насилия захлестнула республику 6 марта, когда силы, близкие к Дамаску, устроили резню в прибрежных провинциях Латакия, Тартус и Хомс в ответ на акции неповиновения.

Подобные столкновения могут поддерживаться из-за рубежа.

Во всяком случае, бывшие сторонники господина Асада утверждают, что прилагают максимум усилий для того, чтобы алавиты мобилизовались и оказали сопротивление тем группировкам, которые пришли к власти после 8 декабря.

Вместе с тем курды могут чувствовать себя ущемленными в политическом плане. Откровенное недовольство администрация северо-восточной Сирии ранее высказывала и по поводу конституционной декларации, принятой Дамаском 13 марта. Политическое крыло ДСС тогда выступило с заявлением, что новый основной закон, подписанный господином Аш-Шараа, «воспроизводит авторитаризм в новой форме». «Он закрепляет центральное правление и дает исполнительной власти абсолютные полномочия. Он ограничивает политическую деятельность и запрещает формирование партий»,— отмечалось в заявлении курдского руководства, размещенном в соцсети X.

Вполне ожидаемо, что нынешний план федерализации встретит отпор со стороны переходной администрации в Дамаске. Но кому этот проект точно придется по душе, так это руководству Израиля. Члены правительства, возглавляемого премьер-министром Биньямином Нетаньяху, не раз предлагали федерализовать Сирию в целях ее стабилизации.

По мнению израильских официальных лиц, республику вполне можно поделить на кантоны — относительно самостоятельные районы с автономными органами власти. В правительстве господина Нетаньяху даже рассматривали варианты с созывом международной конференции, участники которой официально поддержали бы идею «кантонизации» Сирии. Только разделение республики может гарантировать сохранение прав ее национальных меньшинств, считает Израиль, который уже объявил защиту их интересов одной из целей своей политики на сирийском направлении.

Нил Кербелов