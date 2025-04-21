В Испании объявят трехдневный траур в связи со смертью папы римского Франциска

Совет министров Испании объявляет трехдневный траур в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом сообщил глава администрации председателя правительства, министр юстиции королевства Феликс Боланьос. Папа римский Франциск умер сегодня, 21 апреля, в возрасте 88 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian / Reuters Фото: Agustin Marcarian / Reuters

«Правительство Испании объявит трехдневный официальный траур в связи со смертью папы Франциска. Понтификат Франциска означал импульс к обновлению и реформированию католической церкви, который оставит след в истории»,— сказал Феликс Боланьос (цитата по ТАСС).

Франциск занял пост папы римского в марте 2013 года и провел на нем 3055 дней. В феврале 2025 года понтифика госпитализировали с бронхитом, он месяц провел в больнице с двусторонней пневмонией. Последний раз папа римский обратился к верующим вчера, 20 апреля, в честь Пасхи.

По данным итальянских СМИ, причиной его смерти мог стать инсульт. Ватикан сегодня вечером проведет обряд констатации смерти Франциска.