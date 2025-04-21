Repubblica: причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт

Причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт, пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники. Официально информация не подтверждена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters, Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters, Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters

«Папа умер, вероятно, от кровоизлияния в мозг. Несомненно, смерть связана и с респираторными заболеваниями, которые он перенесен в феврале»,— пишет издание. Вместе с тем заявление Святого Престола о причинах смерти папы римского ожидается через несколько часов.

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Ему было 88 лет. С февраля по март он болел бронхитом и двусторонней пневмонией. 23 марта его выписали. Он появлялся на публике в инвалидной коляске. Последний раз папа римский обратился к верующим 20 апреля в честь Пасхи. Свой пост он занимал с 2013 года.

Екатерина Отрашкевич