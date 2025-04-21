Внебиржевой курс доллара упал ниже 80 рублей впервые с 19 июня 2024 года

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex с утра опускался до 78,2 руб., следует из данных Investing.com. Он упал ниже отметки в 80 руб. впервые с 19 июня 2024 года. По состоянию на 12:11 доллар снижается на 1,30%, до 81,03 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

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На прошлой неделе курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 81 руб. Bloomberg писало, что с начала года рубль сильнее других валют укрепился к доллару. Однако аналитики Газпромбанка считают, что в 2025 году шанс дальнейшего укрепления российской валюты маловероятен, и доллар вырастет до 105 руб./$.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Рублю обосновали рост».