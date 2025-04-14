Рублю обосновали рост

Рубль и евро стали одними из главных бенефициаров резкого ослабления американской валюты. Курс доллара на международном валютном рынке Forex в понедельник, 14 апреля, опускался ниже отметки в 81 руб. Американская валюта потеряла почти 3% от предыдущей отметки. Для рубля такое укрепление наблюдается впервые со звонка Владимира Путина и Дональда Трампа в середине марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом евро демонстрирует самый быстрый рост за последние 15 лет, пишет Bloomberg, аналитики ожидают, что в ближайшие полгода европейская валюта будет стоить $1,2. По мнению экспертов, именно падение доллара способствовало подорожанию рубля. Однако есть и другие внутренние причины, говорит директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков: «Дело в том, что на март-апрель приходятся основные выплаты по налогам экспортеров, в том числе нефтянки. С другой стороны, мы тоже прекрасно понимаем, что при текущей ключевой ставке у нас происходит замедление и потребительской активности. Все это, конечно, отражается в том числе на импорте, присутствует определенное затоваривание по импорту.

Активность импортеров в условиях неопределенности тоже снижается, спрос на валюту снижается, рынок тонкий. Плюс ко всему основные операции у нас проходят на внешнем контуре. Поэтому мы имеем такую достаточно интересную ситуацию, когда при снижении цены на нефть происходит укрепление рубля. Нельзя исключать, что мы можем попытаться пойти в район и 75 руб. за $1. Здесь тоже надо учитывать внешнеэкономические риски. Сейчас Европейский союз обсуждает 17-й пакет санкций. В какой-то степени старт укрепления рубля произошел после декабрьских байденовских санкций, что тоже как раз создает определенные проблемы для внешнеэкономической деятельности».

Укрепление рубля происходит на фоне дешевеющей нефти: фьючерсы на Brent опустились почти до $64,5 за баррель. Почему это не помешало росту? На этот вопрос “Ъ FM” ответил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин:

«При слабой нефти происходит не только падение экспортной выручки, но еще и отток капитала. То есть когда иностранные инвесторы, понимая, что цены на нефть низкие, соответственно, будет падение экспортной выручки, начинают действовать превентивно.

Из-за этого происходит быстрая связка между ценой нефти и рублем. Сейчас деньгам бежать некуда. Второй момент: когда мы говорим о снижении цен на нефть, торговый профицит у нас по итогам прошлого года составлял 4% ВВП. Но это на самом деле ниже, чем обычно. То есть это одно из самых низких значений за последние десятилетия. Но по мировым стандартам это гигантская цифра. То есть, скажем, торговый профицит в отсутствие сильного оттока капитала должен рубль очень сильно укреплять. Препятствует в такой ситуации по большому счету то, что, видимо, не вся валютная выручка все-таки доходит до России. И объем, который накоплен экспортерами за три года, достиг какого-то размера, когда дальнейшее увеличение возможно, но уже нецелесообразно.

В этом случае торговый профицит уже не может быть демпфирован этим квазиоттоком капитала и начинает сказываться на рубле. Триггером этого процесса стало начало переговоров США и России. Ну и с этого момента стало понятно, что, в общем-то, ничего страшного с рублем не случится. Возможно, кстати, что мы также наблюдаем и эмоциональную реакцию рынка. И в этом случае стоит ожидать в какой-то момент обратного движения. Но ситуация рано или поздно должна, собственно, приводить к укреплению национальной валюты».

Курс доллара обрушился к минимуму с 2022-го вследствие тотальных пошлины Трампа. Юаню до худших показателей года не хватает лишь 1%.

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Анжела Гаплевская