Аналитики Газпромбанка допустили рост курса доллара до 105 рублей

Аналитики Газпромбанка считают, что в 2025 году шанс дальнейшего укрепления российской валюты маловероятен. Они прогнозируют падение рубля до уровня 105 руб./$. Курс юаня, ожидают аналитики, поднимется до отметки 14,5 руб./CNY.

Экономисты предполагают, что до таких значений рубль опустится до конца года. Это указано в обзоре Газпромбанка «Внешний сектор: все лучше и лучше», пишет РБК. Документ подготовили эксперты департамента анализа финансовых рынков банка Павел Бирюков и Дарья Соловьева.

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По состоянию на 18:57 мск сегодня, 16 апреля, курс американского доллара на внебиржевом валютном рынке Forex находится на отметке 82,99 (+0,93%). 14 апреля курс опускался ниже 81 руб.

Прогноз курса доллара на 14–18 апреля — в материале «Ъ».