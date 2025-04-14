Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 81 рубля

Курс американского доллара на внебиржевом валютном рынке Forex опустился ниже 81 руб. По состоянию на 11:48 мск он падал до 80,91 руб. По данным площадки, на момент открытия торгов курс превышал 84,01 руб./$. Позже произошел рост до 82,38 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

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Курс евро на рынке Forex на 12:04 мск находился на отметке 93,97. По состоянию на 11:54 мск он снижался на 0,63%. На время открытия торгов курс составлял 93,95 руб.

Прогноз курса доллара на 14–18 апреля — в материале «Ъ».