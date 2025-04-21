Индия за пятьсот миллиардов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс совершает первый визит в Индию, ключевой темой которого стала подготовка нового торгового соглашения между Вашингтоном и Дели. Предпочитая договариваться, а не вести тарифную войну, Индия имеет все шансы стать одним из главных бенефициаров глобального пересмотра торговой политики США. Готовясь удвоить импорт американских энергоносителей, Дели также рассчитывает воспользоваться новыми тарифными преимуществами в конкуренции с Китаем и приглашает покидающие эту страну американские компании перенести свое производство в Индию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, приехавшему в Индию с имеющей индийские корни женой и детьми, устроили обширную культурную программу

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, приехавшему в Индию с имеющей индийские корни женой и детьми, устроили обширную культурную программу

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

Четырехдневный визит в Индию высокопоставленной американской делегации во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом начался в понедельник, 21 апреля. В программу первого дня включены встречи с индийским премьером Нарендрой Моди и высокопоставленными чиновниками.

Значительную часть программы визита Джей Ди Вэнса, который совершает поездку по Индии вместе с детьми и имеющей индийские корни супругой Ушей Вэнс, составляют культурные и светские мероприятия, в том числе осмотр Тадж-Махала и посещение свадьбы в городе индийского «золотого треугольника» Джайпуре.

В Дели рассматривают переговоры с Джей Ди Вэнсом как продолжение диалога с новой администрацией США после февральского визита в Вашингтон премьер-министра Моди.

«Мы оцениваем этот визит очень позитивно и рассчитываем, что он придаст новый импульс двусторонним связям»,— заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. В свою очередь, встречавший американскую делегацию в аэропорту индийской столицы министр информационных технологий Ашвини Вайшнав заверил журналистов, что «результат переговоров будет положительным, учитывая то, что индийская сторона подходит к вопросу сотрудничества с США очень прагматично и очень гибко».

Переговоры вице-президента Вэнса в индийской столице приобретают особое значение в связи с глобальной тарифной войной президента Трампа, начатой им 2 апреля.

Установленные главой Белого дома тарифы для Индии, оказавшейся в черном списке из 185 стран, составили 26%, однако так и не были введены в действие. Уже 9 апреля Дональд Трамп объявил о том, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении тех, которые проявили готовность к переговорам, включая Индию. В отношении них пока действуют импортные тарифы в размере 10%.

США остаются крупнейшим торговым партнером Индии — в прошлом году товарооборот двух стран составил $129 млрд, при этом дефицит торгового баланса в пользу Дели достиг $45,7 млрд. Недовольный этой ситуацией президент Трамп неоднократно называл Индию «тарифным абьюзером» и «тарифным королем».

В попытках урегулировать торговый спор с США индийская сторона не последовала китайскому примеру введения ответных тарифов и пошла принципиально другим путем, предусматривающим заключение быстрой сделки на новых условиях.

Как заявил 11 апреля в своем выступлении на Глобальном технологическом саммите в Дели глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, правительство страны связывает с администрацией Трампа новые надежды, несмотря на жесткую торговую политику Вашингтона. «В течение месяца после смены администрации США мы фактически достигли концептуального соглашения о том, что мы заключим двустороннее торговое соглашение, что мы найдем решение, которое будет работать для обеих сторон»,— заявил глава индийской дипломатии. По его словам, торговые переговоры, которые Индия вела с США четыре года во время первого президентского срока Трампа, не привели к заключению сделки.

«Но на этот раз мы настроены на очень высокую степень срочности. Мы видим здесь окно возможностей и хотим им воспользоваться. Наши торговые команды решительно настроены. Обычно в прошлом на нас жаловались, что мы тормозим процесс. Сегодня все наоборот»,— отметил Субраманиям Джайшанкар.

Как сообщил ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, Дели рассчитывает уладить вопрос о тарифах с США в рамках будущего торгового соглашения в ходе переговоров ближайших месяцев. Долгосрочной целью стороны считают увеличение торгового оборота более чем в два раза с нынешних $191 млрд до $500 млрд к 2030 году.

Для сравнения: до тарифной войны Трампа, в 2024 году, товарооборот США и Китая составил $688,28 млрд, однако продолжающееся противостояние Вашингтона и Пекина грозит нанести сильнейший удар по двусторонней торговле.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, после введения президентом Трампом новых импортных тарифов администрация США включила Индию в пятерку приоритетных партнеров для скорейшего заключения новых торговых соглашений, вместе с Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Японией.

При этом в ходе переговоров с каждой из сторон Вашингтон добивается от партнеров и союзников переориентации их торгово-экономических связей с Китая на США.

Комментируя переговорную стратегию США, министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил: «Мы не ведем переговоры под дулом пистолета». Но добавил, что «своевременные ограничения хороши, поскольку они побуждают нас действовать быстро».

Предпочитая договариваться с США, Индия имеет все шансы стать одним из главных бенефициаров глобального пересмотра торговой политики Вашингтона.

Как сообщает индийская газета Business Standard со ссылкой на источники в правительстве республики, в этом году Индия может удвоить закупки энергоносителей в США, учитывая растущий спрос государственных нефтяных компаний на фоне геополитических и тарифных потрясений. По данным газеты, закупки Индией нефти в США увеличились в 2025 году после того, как администрация Трампа ввела высокие тарифы на импорт и побудила страны, имеющие огромный профицит торгового баланса с Америкой, покупать больше американских энергоносителей.

Одной из отраслей, в которых индийские компании могут оказаться в выигрыше, становится электроника. Как сообщила Индийская ассоциация сотовой связи и электроники, новые тарифы США в размере 26% на экспорт из Индии создали тарифные преимущества для произведенной на индийских заводах продукции Apple по сравнению с аналогичными товарами из Китая, американские тарифы на которые повышены на более чем 100%.

Кроме того, как сообщила газета The Economic Times, Индия предлагает американским компаниям, которые захотят уйти из Китая, перенести производство на свою территорию.

По информации газеты, Дели рассчитывает извлечь выгоду из ожидаемой глобальной перестройки цепочек поставок особенно в таких секторах, как электроника и фармацевтика.

«Правительство определило 10–12 секторов, таких как электроника, фармацевтика, химия, автомобили, игрушки, кондиционеры, бытовая техника, где Индия может иметь конкурентное преимущество, и эти секторы будут поддержаны»,— сообщил правительственный источник The Economic Times.

Индийское правительство также поддерживает национальные корпорации в их стремлении выйти на рынок США, чтобы максимально использовать возможности, открывшиеся в связи с торговым противостоянием между США и Китаем.

Сергей Строкань