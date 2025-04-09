Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран
Президент США Дональд Трамп отложил на 90 дней введение зеркальных пошлин против более 75 стран. Также господин Трамп ввел немедленное повышение тарифов на импорт китайских товаров до 125%.
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Основываясь на том факте, что более 75 стран обратились к представителям США, включая министерства торговли, казначейства и USTR (Торговое представительство США.— “Ъ”), с просьбой провести переговоры по решению обсуждаемых вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипулирования валютой, и неденежных тарифов, и что эти страны, по моему настоятельному предложению, не предприняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов, я разрешил сделать 90-дневную паузу»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома также объявил о снижении до 10% взаимного тарифа с указанными странами на этот период. Уточнение вступает в силу немедленно.
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