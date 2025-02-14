Визит, приятный во многих отношениях

По итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа стороны договорились выйти на торговое соглашение, предполагающее расширение доступа на рынки друг друга и снижение тарифов. Проблему торгового дефицита США, остро волнующую Дональда Трампа еще с его первой президентской каденции, было решено исправить за счет наращивания закупок Индией американских энергоносителей. Кроме того, по словам хозяина Белого дома, на переговорах был проложен путь к тому, чтобы «в конечном итоге предоставить Индии истребители F-35».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча премьера Индии Нарендры Моди с президентом США в Белом доме в четверг началась вполне «за здравие». Американский лидер тепло приветствовал индийского премьера, назвав его своим «большим другом» и подчеркнув их «особую связь».

Господин Трамп тут же спокойно перешел к тому, что «крайне несправедливые и жесткие» пошлины Индии на американские товары требуют ответных мер.

Работать над ответом Дональд Трамп начал прямо перед встречей с индийским визави. В четверг, незадолго до переговоров с господином Моди, американский президент подписал меморандум «о взаимных тарифах», согласно которому его администрация должна оценить сбалансированность в торговых отношениях с другими странами и «настроить» взаимные ставки пошлин в индивидуальном порядке. И, как стало понятно сразу, в списке стран, для которых эти изменения станут наиболее чувствительными, окажется Индия.

В частности, поясняя необходимость пересмотра тарифов, Белый дом привел следующий пример: Индия взимает пошлину в размере 100% на американские мотоциклы, в то время как тариф на импорт в США индийских мотоциклов составляет лишь 2,4%.

Кроме того, торговые отношения двух стран всегда были осложнены дефицитом торгового баланса США с Индией — в 2024 году он составил $45,7 млрд.

В прошлом, еще в свой первый президентский срок, Дональд Трамп пытался решить проблему торгового дисбаланса с Индией за счет увеличения пошлин на экспорт индийской стали и алюминия. В ответ Нью-Дели повысил тарифы на 29 американских товаров.

На этот раз Нарендра Моди загодя попытался избежать схожего сценария. В начале февраля Индия снизила импортные пошлины на некоторые виды мотоциклов, к которым в том числе относится американский Harley-Davidson, пообещав и дальше снижать тарифы на импорт отдельных американских товаров. А в ходе личного общения с главой Белого дома индийский премьер пообещал удвоить товарооборот двух стран до $500 млрд к 2030 году.

Прежде всего, достичь этой цели стороны намерены за счет того, что США станут «поставщиком нефти и газа номер один» для Индии, сообщил Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров. Как дала понять индийская сторона, Нью-Дели планирует увеличить ежегодные закупки американских энергоносителей до $25 млрд с $15 млрд. Кроме того, стороны анонсировали торговое соглашение, предполагающее расширение доступа на рынки друг друга и снижение тарифов. Переговоры по первой фазе сделки стороны наметили на осень этого года. Впрочем, заставят ли все эти шаги изменить планы господина Трампа по увеличению пошлин на импорт индийских товаров, осталось неясным.

Вторым важным итогом встречи лидеров Индии и США стала договоренность о расширении оборонного сотрудничества.

«Мы увеличим военные продажи Индии на многие миллиарды долларов. Мы также прокладываем путь к тому, чтобы в конечном итоге поставлять Индии истребители-невидимки F-35»,— сообщил Дональд Трамп. Правда, позднее первый замглавы индийского МИДа Викрам Мисри уточнил, что этот вопрос находится лишь на стадии предложения. «Я не думаю, что официальный процесс в этом отношении уже начался»,— признал дипломат.

Напомним, США уже имеют с Индией договоренности об организации совместного производства на индийской территории компонентов для истребителя F-16 с заделом на заключение в будущем контракта на поставку F-21 — локализованной и модифицированной версии F-16. А уже в этом году, по данным агентства Reuters, индийское Минобороны намерено подать заявку на проведение тендера по дальнейшим поставкам ВВС страны 114 многоцелевых истребителей. Подобная спешка продиктована необходимостью конкуренции с Китаем, который активно наращивает собственный авиапарк, в то время как индийский проект истребителя 5-го поколения AMCA находится лишь на стадии разработки прототипа.

При этом получить индийский правительственный военный контракт хотят многие. В их числе — российская Объединенная авиастроительная корпорация (Су-57Э), американские Lockheed Martin (F-21, F-22 и F-35) и Boeing (F/A-18E/F Super Hornet и F-15EX Eagle II), французская Dassault Aviation (Rafale), шведская Saab AB (JAS-39 Gripen E/F) и немецкая Eurofighter (Typhoon). Все заявленные компании уже готовят планы по налаживанию производственных цепочек и ищут местных партнеров.

Как отмечал в беседе с “Ъ” ранее руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, итоговое решение Нью-Дели о выборе конечного поставщика будет определяться не только по технической составляющей всех вышеуказанных самолетов, но и «с учетом множества факторов, включая внешнеполитические соображения и результаты лоббистских усилий».

Меж тем еще одной острой темой в отношениях Индии и США, которая заняла важное место в обсуждениях господ Моди и Трампа, стала нелегальная миграция.

По данным Министерства внутренней безопасности США, в 2022 году в стране нелегально проживало около 220 тыс. индийских иммигрантов. А исследовательский центр Pew Research Center оценивает их численность и вовсе в 725 тыс. (третий показатель после Мексики и Сальвадора).

Нарендра Моди пообещал, что Индия готова всецело сотрудничать с США по вопросу борьбы с нелегалами. «Мы всегда говорили, что тех граждан Индии, которые действительно проживают в США нелегально, мы готовы принять обратно»,— сказал он на пресс-конференции. Знаком того, что эти обещания — не пустой звук, стало прибытие 5 февраля в индийский город Амритсар из США самолета примерно с сотней индийских нелегалов на борту.

Наконец, Нарендра Моди и Дональд Трамп договорились углублять сотрудничество в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе по линии QUAD (неформального альянса США, Индии, Австралии и Японии), что стало плохо завуалированной отсылкой к намерению сообща противостоять расширению влияния в регионе Китая.

Лусине Баласян, Дмитрий Сотак