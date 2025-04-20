Главные новости за неделю 14-20 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга 14 апреля завершились прения по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова во время гала-концерта в ДС «Юбилейный» в 1991 году. Обвинение просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима. Защита Шляфмана, в свою очередь, просила его оправдать. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Бизнесмен Максим Левченко стал единственным владельцем ООО «Форт Групп Строительство» (Fort Group), сообщили в пресс-службе компании 15 апреля. По данным «Контур. Фокус», до текущего момента миллиардеру принадлежали 49% акций компании, еще 51% был записан на кипрскую «Эскамер Инвестментс Лимитед».

В Петербурге несколько дней искали актрису Театра Ненормативной пластики Анастасию Кренц. О пропаже 29-летней артистки в соцсетях рассказала ее подруга Юлия Новикова. По ее словам, у пропавшей был с собой телефон, который сначала принимал вызовы, однако кто-то их сбрасывал. Позднее госпожа Новикова сообщила, что артистку удалось найти живой. При этом раскрывать какие-либо подробности произошедшего она отказалась.

Комитет по образованию Петербурга утвердил правила приема в школу детей, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации. Распоряжение предполагает проведение теста на знание русского языка для детей иностранцев. Для зачисления в первый класс необходимо будет сдать тест в устной форме, для поступления в другие классы — как в устной, так и в письменной.

ГК «Автодор» начала проектирование первой очереди строительства платной магистрали КАД-2. Одновременно на портале Российской общественной инициативы петербуржцы разместили предложение об изменении трассировки второй кольцевой в Петербурге. Активистов беспокоит экологическая угроза, которая, по их мнению, возникнет, если работы затронут Токсовские озера. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

АО «Газпром бытовые системы» планирует перезапустить заводы Bosch в Санкт-Петербурге и наладить производство холодильников и стиральных машин уже в 2025 году. По данным «Ъ», руководство компании подготовило модель будущих расходов и доходов вплоть до 2035 года. Расконсервация производства крупной бытовой техники может стоить от $20 млн до $50 млн, предполагают эксперты.

Новым судьей Конституционного суда РФ назначили экс-министра юстиции и бывшего первого запрокурора Петербурга Александра Коновалова. Информация об этом появилась на сайте представителей Фемиды 16 апреля. Кандидатуру господина Коновалова предложил президент России Владимир Путин, Совет Федерации поддержал это решение.

Правительство России выделит Петербургу порядка 100 млрд рублей на реализацию крупных проектов дорожного строительства в 2025 – 2030 годах, сообщила пресс-служба Смольного. Речь идет о 2-4 этапах Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), достройке Московско-Дунайской развязки, строительстве нового путепровода на улице Салова на участке от Софийской улицы до улицы Седова.

Санкт-Петербургское УФАС признало новые тарифы на парковку в аэропорту Пулково монопольно высокими и возбудило еще одно дело в отношении ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Напомним, предыдущее дело против ВВСС антимонопольщики возбудили летом 2024 года после повышения стоимости одного часа краткосрочной парковки в Пулково на 75%.

Президент РФ Владимир Путин назначил своим полпредом в Конституционном суде (КС РФ) петербуржца Дмитрия Мезенцева. Соответствующий указ разместили на официальном портале правовой информации. Господин Мезенцев, с марта 2021 года занимавший пост генерального секретаря Союзного государства России и Белоруссии, сменил в новой должности экс-министра юстиции Александра Коновалова.

На сайте Заксобрания опубликовали анонимные декларации парламентариев за 2024 год. Лидером по доходам стал депутат № 11, заработавший 224,9 млн рублей и обновивший рекорд позапрошлого года. Отчеты публикуются обезличенными уже третий год, однако многие парламентарии по собственной инициативе раскрывают свой заработок в социальный сетях и на партийных ресурсах. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

В Петербурге прошла весенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В ее работе приняли участие спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и ее коллеги из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парламентарии также посетили Пискаревское кладбище и возложили цветы и венки к монументу «Мать – Родина».

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 18 апреля вынес приговор 19-летней активистке Дарье Козыревой по делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) после того, как она наклеила на памятник Тараса Шевченко четверостишие из его стихотворения на украинском языке. Козыревой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев в ИК общего режима.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу с переломом ребра после падения на спину с высоты во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. Господин Боярский обратился к медикам самостоятельно, его госпитализировали. Позднее концертный директор артиста Михаил Зыкин сообщил, что актера выпишут из больницы на следующей неделе.

В ночь на 20 апреля в аэропорту Пулково встретили Благодатный огонь — православную святыню, символизирующую Воскресение Христово. Лампаду доставили в Петербург из Иерусалимского храма Гроба Господня. Главные торжества по случаю Пасхи в городе на Неве прошли Казанском кафедральном соборе. Пасхальное архиерейское богослужение там отслужил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В мероприятии приняли участие первые лица города и несколько сотен верующих.

ФК «Зенит» вышел на второе место в чемпионате России, обыграв на своем поле в матче 25-го тура «Химки» со счетом 1:0. Вместо ожидавшегося разгрома встреча получилась очень сложной, так что победу сине-бело-голубые, можно сказать, вымучили: благодаря точному удару форварда Лусиано в первом тайме. Теперь клуб снова отстает от «Краснодара» на два очка, опережая на три «Спартак». До конца чемпионата осталось пять туров. Подробности — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».