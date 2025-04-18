Актер Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу с переломом ребра

Народный артист России Михаил Боярский попал в больницу с переломом ребра после падения в театре. Об этом «Фонтанке» сообщил сын актера Сергей Боярский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам Боярского-младшего, народный артист РФ упал после спектакля и сломал одно ребро. К врачам артист обратился на следующий день, в данный момент он находится в Мариинской больнице.

В Telegram-канале Театра имени Ленсовета 18 апреля появилось сообщение о том, что Михаил Боярский в этот вечер не примет участие в спектакле «Ромео и Джульетта» (в постановке народный артист РФ исполняет роль герцога Эскала) — зрители услышат лишь запись голоса актера.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент России Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством».

Дарья Астанина