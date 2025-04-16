Пропавшую артистку Театра Ненормативной пластики нашли живой

Поиски пропавшей несколько дней назад артистки Театра Ненормативной пластики Анастасии Кренц завершились успехом. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила подруга пропавшей Юлия Новикова. Она не стала делиться подробностями ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артистка Театра Ненормативной пластики Анастасия Кренц, которую нашли живой после пропажи

Фото: vk.com / av_krenz Артистка Театра Ненормативной пластики Анастасия Кренц, которую нашли живой после пропажи

Фото: vk.com / av_krenz

«На связь она сама еще не выходила, но на этом поиски волонтеров заканчиваются. Нарушать дистанцию, если человек жив и не требует помощи, они не могут»,— написала госпожа Новикова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Кренц перестала выходить на связь 11 апреля. При себе у нее был мобильный телефон. Он принимал вызовы, однако на звонки никто не отвечал. Спустя несколько дней его нашел у Исаакиевского собора молодой человек.

Он ответил звонившим, что собирался отнести устройство в полицию, однако не сделал этого. Затем смартфон стал снова недоступен. После этого инцидента поисками артистки занялись волонтеры из отряда «Лизаалерт».

Андрей Маркелов