Пропавшую артистку Театра Ненормативной пластики нашли живой
Поиски пропавшей несколько дней назад артистки Театра Ненормативной пластики Анастасии Кренц завершились успехом. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила подруга пропавшей Юлия Новикова. Она не стала делиться подробностями ситуации.
Артистка Театра Ненормативной пластики Анастасия Кренц, которую нашли живой после пропажи
Фото: vk.com / av_krenz
«На связь она сама еще не выходила, но на этом поиски волонтеров заканчиваются. Нарушать дистанцию, если человек жив и не требует помощи, они не могут»,— написала госпожа Новикова.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Кренц перестала выходить на связь 11 апреля. При себе у нее был мобильный телефон. Он принимал вызовы, однако на звонки никто не отвечал. Спустя несколько дней его нашел у Исаакиевского собора молодой человек.
Он ответил звонившим, что собирался отнести устройство в полицию, однако не сделал этого. Затем смартфон стал снова недоступен. После этого инцидента поисками артистки занялись волонтеры из отряда «Лизаалерт».