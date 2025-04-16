Бывший министр юстиции Коновалов стал новым судьей Конституционного суда РФ

Новым судьей Конституционного суда РФ назначили экс-министра юстиции и бывшего первого запрокурора Петербурга Александра Коновалова. Информация об этом появилась на сайте представителей Фемиды 16 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Коновалова предложил президент России Владимир Путин, Совет Федерации поддержал решение. Новый судья КС РФ родился в Ленинграде в 1968 году. В 1992 году окончил СПбГУ по специальности «Правоведение».

Там же в 1999 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук по теме «Владение и владельческая защита в гражданском праве».

В 2019 году у в Московском государственном юридическом университете им. О.Е.Кутафина (МГЮА) защитил диссертацию на соискание степени доктора юридических наук по теме «Принципы гражданского права: методологические и практические аспекты исследования».

С 1992 по 2005 год господин Коновалов работал в органах прокуратуры, в том числе в 2005 году — прокурором Республики Башкортостан. До 2008 года был полномочным представителем главы государства в Приволжском федеральном округе.

С 2008 по 2020 год возглавлял министерство юстиции. С 2020 года — полномочный представитель президента России в Конституционном суде.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что заместитель председателя Конституционного суда, доктор юридических наук, профессор Сергей Маврин скончался на 74-м году жизни.

Андрей Маркелов