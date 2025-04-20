Главное богослужение по случаю Пасхи прошло в Казанском соборе Петербурга

В ночь на 20 апреля в аэропорту Пулково встретили Благодатный огонь — православную святыню, символизирующую Воскресение Христово. Огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня был доставлен в Петербург авиакомпанией «Россия», сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

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После прибытия лампаду традиционно отправили в Казанский кафедральный собор, а затем — в храмы и обители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Основные торжества развернулись в Казанском соборе — пасхальное архиерейское богослужение там отслужил там Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На церемонии присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, ректор СПбГУ Николай Кропачев, депутат Госдумы Михаил Романов.

Также ко дню 100-летия кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России в Казанском соборе была установлена памятная доска.

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Андрей Цедрик