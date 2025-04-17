Путин назначил полпредом в Конституционном суде петербуржца Дмитрия Мезенцева

Российский лидер Владимир Путин назначил своим полпредом в Конституционном суде (КС РФ) петербуржца Дмитрия Мезенцева. Соответствующий указ разместили на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Мезенцев, с марта 2021 года занимавший пост генерального секретаря Союзного государства России и Белоруссии, сменил в новой должности экс-министра юстиции Александра Коновалова, который стал новым судьей КС.

Мезенцев родился в Ленинграде в 1959 году. В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров ж/д транспорта. В начале 90-х был депутатом Ленинградского горсовета, председателем комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга.

После поражения Анатолия Собчака на выборах 1996 года переехал в Москву, где его карьера пошла вверх. С 2009 по 2012 год был губернатором Иркутской области, с 2016 по 2019 год являлся членом Совета Федерации от Сахалинской области.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что зампред КС РФ, доктор юридических наук, профессор Сергей Маврин скончался на 74-м году жизни.

Андрей Маркелов