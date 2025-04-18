Суд в Петербурге вынес приговор Дарье Козыревой по делу о дискредитации ВС РФ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 19-летней активистке Дарье Козыревой по делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ — два эпизода). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев в ИК общего режима, сообщили 18 апреля в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Также Козыревой запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным распространением информации о деятельности ВС РФ и государственных органов РФ, в том числе, включая интернет, участвовать в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования и т.д. сроком на 2,5 года.

Сама Козырева свою вину не признала. Ее взяли под стражу в зале суда.

Напомним, что петербурженку задержали и судили за то, что она наклеила на памятник Тарасу Шевченко его стихотворение на украинском языке.

Подробнее о деле Дарьи Козыревой — в материале «Ъ-СПб» «Следствие поищет эпизоды антиконституционной деятельности».

Андрей Цедрик