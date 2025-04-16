Кабмин РФ выделит Петербургу деньги на достройку ШМСД и путепровода на Салова

Правительство России выделит Петербург порядка 100 млрд рублей на реализацию крупных проектов дорожного строительства в 2025 – 2030 годах, сообщает пресс-служба Смольного 16 апреля. Речь идет о 2-4 этапе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), достройку Московско-Дунайской развязки, на строительство нового путепровода на улице Салова на участке от Софийской улицы до улицы Седова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность выделения федеральных средств на новый путепровод. Как и в случае с ШМСД, город будет вести строительство по схеме государственно-частного партнерства. На текущий момент по объекту на Салова ведутся переговоры с инвестором.

«Этот сложный переход через железнодорожные пути Московского направления в районе остановки "5 километр" длинной свыше 200 метров крайне необходим городу. Он примет на себя транспорт с Большого Смоленского моста, который мы строим ускоренными темпами»,— подчеркнул господин Беглов.

Не забыл градоначальник упомянуть и о выделяемых средствах. Правительство выделит на строительство ШМСД с 2027 по 2030 год выделит городу четыре транша размером от 2,5 млрд до 32,5 млрд рублей. На завешение Московско-Дунайской развязки предусмотрели более 300 млн в 2025 году. На путепровод в 2029-2030 годах дадут почти 200 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что оператор Пулково показал очертания будущей станции метро и автовокзала у аэропорта.

Андрей Маркелов