Суд вернулся к трагическому концерту

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга завершились прения по делу об убийстве Игоря Талькова, совершенному более 30 лет назад во дворце спорта «Юбилейный». В смерти рок-музыканта обвиняют его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана, который давно обосновался в Израиле и не признает вину. На заседании гособвинение запросило для фигуранта 14 лет в исправительной колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет музыканта Игоря Талькова на трансформаторной будке в саду Дома Пашкова

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Портрет музыканта Игоря Талькова на трансформаторной будке в саду Дома Пашкова

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Процесс по уголовному делу длится несколько месяцев, за это время на слушаниях допросили многих свидетелей случившегося: главного следователя Олега Блинова, певицу Наталию Порывай (Наташа Королева), участницу конфликта Азизу Мухамедову (Азиза) и вдову погибшего Татьяну Талькову. Также параллельно слушаниям в Израиле сотрудники Следственного комитета РФ допросили Валерия Шляфмана, который сменил имя и давно проживает не в России. На месте ему предъявили ему обвинение в покушении на убийство и убийстве.

На прошедшем в райсуде прениях выступили гособвинение и сторона защиты обвиняемого. СКР просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима. В свою очередь, защита настаивала на оправдании Валерия Шляфмана. Как считает представитель семьи Тальковых, адвокат Нина Аверина, бывший менеджер рок-музыканта пытался избежать наказания с самого начала. «Он себя "отмазывал" с самого первого дня. Хотел, чтобы его допросили для фиксации ложных показаний, что в Талькова стрелял Малахов,— пояснила адвокат.— Я думаю, что Шляфман стрелял умышленно в Талькова. В Малахова он тоже стрелял, но для того, чтобы убрать свидетеля и полностью на него свалить вину»,— подчеркнула госпожа Аверина.

Конфликт, во время которого погиб певец, произошел 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». За кулисами гала-концерта эстрадных исполнителей между концертными директорами Азизы и Игоря Талькова, а именно Игорем Малаховым и Валерием Шляфманом, возник конфликт из-за очередности выступлений. Впрочем, как заявляла позже Азиза, ссора произошла по личным мотивам.

После непродолжительного спора менеджеры начали драться. Как предполагает следствие, в ходе стычки Шляфман выстрелил из револьвера «Наган» в сторону Малахова, но пуля попала в сердце Талькова, нанеся ему смертельное ранение. Спасти 34-летнего музыканта не удалось.

В первые недели расследования основным подозреваемым в убийстве был Игорь Малахов. При этом в тот момент дело могло заглохнуть и остаться в архиве из-за недостатка свидетельских показаний — этого не допустили поклонники певца, которые начали требовать продолжения расследования. «В органы начали писать жители, требуя назвать убийцу. А вот мы тогда столкнулись с проблемой: многих свидетелей отпустили на похороны Талькова и в Петербург они не вернулись. Нас финансировали по остаточному принципу, и никакого транспорта не было, чтобы всех объезжать»,— рассказал главный следователь по делу Олег Блинов.

После продолжения расследования версия о случившемся изменилась, что было обусловлено результатами экспертиз. Один из анализов показал следы пороха на рубашке Шляфмана, а трасологическая экспертиза показала, что Малахов, находившийся на полу в момент выстрелов, не мог стрелять в Игоря Талькова под таким углом, под каким пуля попала в певца.

В 1992 году Валерию Шляфману предъявили обвинение в убийстве, но в его отсутствие. Сначала концертного директора подозревали в неумышленном убийстве, однако позже следствие пришло к выводу о наличии умысла в его действиях. Результаты генетической экспертизы следов крови на его рубашке стали одним из основных доказательств против экс-менеджера Талькова, это же привело к изменению обвинения на более серьезное.

Валерий Шляфман, согласно материалам дела, обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15 и п. «д» ч. 2 ст. 102, а также п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).

После отъезда в Израиль производство по уголовному делу было приостановлено, но в 2021 году его возобновили. СКР завершил расследование в июне прошлого года, в процессе расследования было допрошено более 150 свидетелей. Через месяц уголовное дело начали слушать в Петроградском райсуде. Приговор, как сказано в карточке дела, огласят 23 апреля.

Стефания Барченкова