Стих и интервью привели в колонию

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима Дарью Козыреву. Ее признали виновной в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). 19-летней девушке назначили наказание по двум эпизодам. В годовщину начала СВО она наклеила на памятник Тараса Шевченко четверостишие из его стихотворения на украинском языке. Затем в дело включили интервью Козыревой нежелательной организации, где та рассказывала, почему осуждает ввод российских войск на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемая по делу о дискредитации армии Дарья Козырева во время заседания суда

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Обвиняемая по делу о дискредитации армии Дарья Козырева во время заседания суда

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Дарью Козыреву задержали 24 февраля 2024 года, в день второй годовщины военной операции на территории Украины, возле памятника Тарасу Шевченко. 18-летняя девушка приклеила на памятник листок с четверостишием на украинском языке из стихотворения украинского поэта «Завещание». В Советском Союзе оно входило в обязательную школьную программу. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержали девушку «за совершение правонарушения против интересов государственной власти». По уверению ведомства, девушка стояла с плакатом, дискредитирующим ВС РФ, около памятника Шевченко.

В декабре 2023 года Дарью Козыреву уже задерживали за дискредитацию. Причиной стал пост, в котором она высказалась о статьях о «фейках» (ст. 207.3) и «дискредитации» (ст. 280.3) ВС РФ. Тогда ее привлекли к ответственности по административной статье о дискредитации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Из-за этого девушку отчислили из Санкт-Петербургского государственного университета.

В июле 2024 года в отношении Дарьи Козыревой возбудили еще одно уголовное дело по той же статье. Основанием для преследования стало видео, размещенное на YouTube и позднее удаленное. В нем, говорит прокуратура, девушка публично дискредитирует армию России. В ролике, показанном позже на заседании, Козырева рассказывала про свое отношение к СВО и проблемы в университете из-за политической активности. Прокуратура замечала, что «нравственные ориентиры и идеалы Дарьи» отражаются в надписях на ее одежде и аксессуарах. Так, например, на шопере в кадре виднелся текст «За нашу и вашу свободу».

Судебные заседания длились больше года. Почти все время девушка провела в СИЗО. Прокуратура настаивала, что у 18-летней госпожи Козыревой есть связи с оппозиционерами, покинувшими Россию, из-за чего та может также уехать из страны и избежать наказания. Более того, обвинение считало, что она сможет снова совершить преступление. В ходе заседаний прокурор Михаил Русских подчеркивал, что у девушки нет образования и работы. Ее деятельность обвинитель называл антисоциальной, аргументируя это, в том числе, «девиациями» девушки, к которым прокурор отнес, например, курение.

В качестве доказательства, что госпожа Козырева дискредитировала армию, использовались две экспертизы Северо-Западного центра экспертиз Минюста России. В них был анализ текста с плаката девушки и фраз из интервью. Еще одним аргументом со стороны обвинения были показания свидетелей, сотрудников полиции, которые задержали Дарью Козыреву.

Защита в ответ привлекла свою экспертизу. Ее провела Светлана Друговейко-Должанская, член комиссии по русскому языку при правительстве РФ, ранее она выступала в суде по делу художницы Саши Скочиленко. Она, напротив, сказала, что в словах Козыревой дискредитации армии нет. Адвокат Рафаиль Поляков в ходе заседаний рассказывал о положительных характеристиках, которые дали его подзащитной. В суде показывали дипломы, грамоты и аттестат девушки. Мама Дарьи во время допросов рассказывала, как ее дочь помогала другим людям. Господин Поляков неоднократно заявлял, что процесс проходит со множеством нарушений, и призывал выпустить подсудимую из СИЗО.

Впрочем, в феврале она действительно вышла из изолятора под запрет определенных действий.

В пятницу, 18 апреля, в Петроградском районном суде прошли прения. Прокурор Русских говорил, что «государство давало предупреждения» Козыревой, но та их не восприняла всерьез и в итоге совершила преступления. По его словам, подобными маленькими поступками, связанными с ее оппозиционностью, она постепенно пришла к тому, что совершило такое деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность. А тот факт, что Дарья Козырева вышла к памятнику Шевченко в период мобилизации, он счел отягчающим обстоятельством. По каждому из эпизодов он запросил девушке по четыре года лишения свободы.

В прениях сама подсудимая парировала, что «российскую армию дискредитировать невозможно» и что в своей невиновности она убеждена. По эпизоду с украинским стихом Дарья утверждала, что Шевченко не мог высказываться о российской армии, потому что жил в XIX веке. Что касается интервью, по ее словам, умысла говорить ложь о ВС РФ у нее не было: вопросы она заранее не знала, поэтому отвечала сразу же.

В тот же день Дарья Козырева выступила в суде с последним словом. Ее позиция за время судебных разбирательств не изменилась. Она вновь высказала мнение о необходимости прекращения боевых действий, порассуждала об истории Украины, самосознании украинцев и их праве на самоопределение. В речи звучали фамилии Владимира Путина, Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепы. В один момент подсудимая начала читать стихотворение Шевченко на украинском языке. «Читайте на русском»,— прервал ее судья.

После трех часов в совещательной комнате судья Дмитрий Оврах вернулся с приговором. Дарье Козыревой назначили два года и восемь месяцев колонии общего режима и 2,5 года запрета на администрирование сайтов. Время, проведенное в СИЗО, ей зачтут как день за полтора. Из зала суда ее увели конвоиры.

Полина Пучкова