8,6 млн на двоих: «яблочники» из петербургского Заксобрания раскрыли свои доходы

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Александр Шишлов и Ольга Штанникова раскрыли сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год. Помимо этого, в декларациях указаны объекты движимого и недвижимого имущества, записанные на родственников парламентариев. Документы «Ъ-СПб» предоставили 18 апреля в пресс-службе петербургского «Яблока».

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Так, господин Шишлов задекларировал за прошлый год доход в размере 5,964 млн рублей. Также ему принадлежит 4/5 квартиры площадью 104 кв. м, автомобиль Citroen С5 Aircross, земельный участок площадью 18 кв. м и два гаража. Доход супруги депутата составил 609,8 тыс. руб., в ее собственности также 2/3 квартиры, движимым имуществом она не владеет.

Доход госпожи Штанникова, в свою очередь, оказался значительно меньше (2,781 млн руб.), поскольку депутатом Заксобрания она стала позже коллеги, заменив во фракции Бориса Вишневского (признан Минюстом РФ иноагентом), покинувшего парламент в конце октября 2024 года. Она также владеет одноэтажным садовым домом с мансардой площадью 73, 2 кв. м, земельным участком площадью 600 кв. м, долями в двух квартирах и автомобилем Toyota Prius. Супруг Ольги Штанниковой заработал в 2024 году 746,2 тыс. рублей, на него записана квартира и две машины — Mazda 323 F и Subaru Impreza.

Накануне свои доходы также раскрыли еще несколько депутатов петербургского ЗакСа — в частности, спикер Александр Бельский, Алексей Цивилев, Денис Четырбок (все трое — «Единая Россия») и Михаил Амосов (фракция «Справедливая Россия — За правду»).

Подробнее о том, сколько заработали парламентарии Петербурга в 2024 году — в материале «Ъ-СПб» «Депутаты богатеют анонимно».

Андрей Цедрик