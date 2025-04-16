«Газпром» планирует перезапустить заводы немецкой Bosch в Петербурге

АО «Газпром бытовые системы» планирует перезапустить заводы Bosch в Санкт-Петербурге и наладить производство холодильников и стиральных машин уже в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как пишет «Ъ», руководство компании подготовило модель будущих расходов и доходов вплоть до 2035 года. Сейчас ведется работа по наладке и настройке оборудования, подбору поставщиков сырья, созданию прототипов техники. Расконсервация производства крупной бытовой техники может стоить от $20 млн до $50 млн

Отметим, что ООО «БСХ Бытовые приборы», которая владеет заводами немецкого концерна в Петербурге и управляется с 2024 года акционерным обществом «Газпром бытовые системы, работает в России с 1994 года и имеет два завода, которые находятся в Стрельне. В случае, если Bosch вернется в России, активы вернутся в управление одного из крупнейших холдингов Германии.

В пояснительной записке к отчетности «БСХ Бытовые приборы» указывается, что за весь 2024 год компания не произвела не одной единицы продукции и сократила штат с 635 до 369 человек. Что касается взаимодействия с «дочкой Газпрома», то оно может стать успешным, так как газовой корпорации принадлежит бренд газовых плит Darina.

По слловам директора департамента бытовой электроники OCS Владислава Бородина, «Газпром» в минувшем году уже производил тестовую партию новой техники, в частности узкие стиральные машины под собственным брендом.

Они пользовались спросом в России. В случае, если будет налажено массовое производство, то корпорация может занять «неплохую долю» отечественного рынка, так как крупную бытовую технику выгодно производить рядом с местом сбыта.

ему принадлежит бренд газовых плит Darina и др., напоминает директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. По его словам, «Газпром» в 2024 году уже производил тестовую партию новой техники, в частности узкие стиральные машины, которые пользуются спросом в РФ, под собственным брендом.

По его оценке, новое производство стиральных машин и холодильников может занять «неплохую долю» российского рынка, так как крупную бытовую технику выгодно производить рядом с местом сбыта: «Исключение из себестоимости расходов на логистику дает преимущество в цене».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Наваристый Bosch».

Андрей Маркелов