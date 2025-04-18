Матвиенко вместе с парламентариями из СНГ возложила цветы на Пискаревском кладбище

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и парламентарии стран СНГ возложили цветы и венки к монументу «Мать – Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге, сообщает пресс-служба Совфеда 18 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с парламентариями из СНГ возлагает цветы на Пискаревском кладбище

Фото: пресс-служба Совета федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с парламентариями из СНГ возлагает цветы на Пискаревском кладбище

Фото: пресс-служба Совета федерации

В церемонии участвовали Сагиба Гафарова из Азербайджана, Ален Симонян из Армении, Наталья Кочанова из Белоруссии, Маулен Ашимбаев из Казахстана, Нурланбек Турунбек уулу из Киргизии, Танзила Нарбаева из Узбекистана и Рустами Жмомали из Таджикистана.

Парламентарии из стран СНГ приехали в Петербург для участия в весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которое проходит с 17 по 18 апреля. Визит на Пискаревское кладбище посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Госпожа Матвиенко подчеркнула, что государства Содружества намерены продолжать бороться с попытками искажения и фальсификации истории. Следом делегация направилась на торжественное заседание в Таврическом саду, где планируют обсудить, как объединить усилия в защите памяти.

Ранее «Ъ» сообщал, что Матвиенко назвала цинизмом идею празднования Дня Победы на Украине. По ее словам, президент страны Владимир Зеленский возвел в «ранг на национальных героев» Степана Бандеру и Романа Шухевича.

Андрей Маркелов