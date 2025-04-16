Магистрали предлагают сменить направление

ГК «Автодор» начала проектирование первой очереди строительства платной магистрали КАД-2. Одновременно на портале Российской общественной инициативы (РОИ) петербуржцы разместили предложение об изменении трассировки второй кольцевой в Санкт-Петербурге. Активистов беспокоит экологическая угроза, которая, по их мнению, возникнет, если работы затронут Токсовские озера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая часть новой магистрали будет пролегать от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия» в районе поселка Огоньки

Фото: компания «Дорсервис» Первая часть новой магистрали будет пролегать от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия» в районе поселка Огоньки

Фото: компания «Дорсервис»

Инициатива ориентируется на комплексное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта двухлетней давности, где участок магистрали проходит рядом с озерами Кавголовское, Курголовское и Хепоярви, а также напрямую идет через охраняемые на региональном уровне природные парки «Токсовский», «Токсовские высоты» и экотропы «Еловые холмы», «Малиновая гора».

Одним из доказательств, что через экозоны все-таки пройдет трасса, петербуржцы считают временную приостановку Росреестром регистрации недвижимости в зоне возможного расположения кольцевой. К тому же владельцы участков, находящихся близко к зоне предполагаемого строительства второй кольцевой дороги вокруг Петербурга, прошлой зимой начали размещать объявления о продаже собственности.

Всего маршрут затрагивает более 200 населенных пунктов, что, по мнению активистов, может привести к сносу домов и ухудшению экологической обстановки, сказано в документации. Составители инициативы настаивают на изменении возможного варианта трассировки (итоговой версии первого этапа проекта в «Автодоре» еще нет.— «Ъ-СПб»), чтобы исключить охраняемые законом участки в Ленобласти. Автодорогу предлагают протянуть на участке от Всеволожска до створа КАД с Новоприозерским шоссе.

Изменениям трассировка первого этапа строительства подвергалась неоднократно. Последний вариант представили в сентябре прошлого года. Если ориентироваться на эту версию, то первая часть новой магистрали будет пролегать от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия» в районе поселка Огоньки. Также планируется наличие выходов на платную дорогу М11 и будущий Восточный скоростной диаметр.

Протяженность четырехполосной трассы составит 90 км, а вся вторая кольцевая автодорога занимает, исходя из документации, 348,1 км. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко называл сроком ввода первой очереди КАД-2 в эксплуатацию 2028–2029 годы. Бюджет на проект пока достигает 300 млрд рублей, но участники рынка допускают его увеличение из-за инфляции.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты склоняются, что сместить дорогу с Токсовских озер вполне вероятно. Тем более если они охраняются законом. Как отметил транспортный аналитик Владислав Булгаков, первую очередь строительства, вероятнее всего, завершат к 2030 году из-за сложности в построении транспортного обхода магистрали.

Директор консалтинговой компании Simetra Владимир Валдин считает, что времени вся работа займет меньше и ввод в эксплуатацию состоится, как и заявлено, до конца 2029 года. Однако аналитики полагают, что при необходимости времени на перетрассировку КАД-2 должно хватить.

Стефания Барченкова