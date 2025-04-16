Магистрали предлагают сменить направление
Активисты выступили против трассировки КАД-2
ГК «Автодор» начала проектирование первой очереди строительства платной магистрали КАД-2. Одновременно на портале Российской общественной инициативы (РОИ) петербуржцы разместили предложение об изменении трассировки второй кольцевой в Санкт-Петербурге. Активистов беспокоит экологическая угроза, которая, по их мнению, возникнет, если работы затронут Токсовские озера.
Первая часть новой магистрали будет пролегать от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия» в районе поселка Огоньки
Фото: компания «Дорсервис»
Инициатива ориентируется на комплексное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта двухлетней давности, где участок магистрали проходит рядом с озерами Кавголовское, Курголовское и Хепоярви, а также напрямую идет через охраняемые на региональном уровне природные парки «Токсовский», «Токсовские высоты» и экотропы «Еловые холмы», «Малиновая гора».
Одним из доказательств, что через экозоны все-таки пройдет трасса, петербуржцы считают временную приостановку Росреестром регистрации недвижимости в зоне возможного расположения кольцевой. К тому же владельцы участков, находящихся близко к зоне предполагаемого строительства второй кольцевой дороги вокруг Петербурга, прошлой зимой начали размещать объявления о продаже собственности.
Всего маршрут затрагивает более 200 населенных пунктов, что, по мнению активистов, может привести к сносу домов и ухудшению экологической обстановки, сказано в документации. Составители инициативы настаивают на изменении возможного варианта трассировки (итоговой версии первого этапа проекта в «Автодоре» еще нет.— «Ъ-СПб»), чтобы исключить охраняемые законом участки в Ленобласти. Автодорогу предлагают протянуть на участке от Всеволожска до створа КАД с Новоприозерским шоссе.
Изменениям трассировка первого этапа строительства подвергалась неоднократно. Последний вариант представили в сентябре прошлого года. Если ориентироваться на эту версию, то первая часть новой магистрали будет пролегать от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия» в районе поселка Огоньки. Также планируется наличие выходов на платную дорогу М11 и будущий Восточный скоростной диаметр.
Протяженность четырехполосной трассы составит 90 км, а вся вторая кольцевая автодорога занимает, исходя из документации, 348,1 км. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко называл сроком ввода первой очереди КАД-2 в эксплуатацию 2028–2029 годы. Бюджет на проект пока достигает 300 млрд рублей, но участники рынка допускают его увеличение из-за инфляции.
Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты склоняются, что сместить дорогу с Токсовских озер вполне вероятно. Тем более если они охраняются законом. Как отметил транспортный аналитик Владислав Булгаков, первую очередь строительства, вероятнее всего, завершат к 2030 году из-за сложности в построении транспортного обхода магистрали.
Директор консалтинговой компании Simetra Владимир Валдин считает, что времени вся работа займет меньше и ввод в эксплуатацию состоится, как и заявлено, до конца 2029 года. Однако аналитики полагают, что при необходимости времени на перетрассировку КАД-2 должно хватить.