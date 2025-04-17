Депутаты богатеют анонимно

На сайте петербургского Заксобрания опубликовали анонимные декларации парламентариев за 2024 год. Лидером по доходам стал депутат под номером 11, заработав 224,9 млн рублей и обновив рекорд позапрошлого года. Отчеты публикуются обезличенными уже третий год, однако многие парламентарии по собственной инициативе раскрывают свой заработок в социальный сетях и на партийных ресурсах. В этом году некоторые депутаты уже сделали деанон, однако самый богатый, как и в прошлый раз, пока остается скрытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анонимными отчеты депутатов Петербурга стали после начала специальной военной операции. В начале февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет депутатам всех уровней и сенаторам публиковать на официальных ресурсах сведения о доходах и имуществе в обобщенном виде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Анонимными отчеты депутатов Петербурга стали после начала специальной военной операции. В начале февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет депутатам всех уровней и сенаторам публиковать на официальных ресурсах сведения о доходах и имуществе в обобщенном виде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отчитались о доходах и расходах за прошлый год. Декларация, как того требует федеральное законодательство, опубликована без имен и фамилий. Вместо инициалов парламентариям присвоены номера: «депутат 1», «депутат 2», «депутат 3»… «депутат 50».

Суммарно в прошлом году парламентарии заработали 643,546 млн рублей, годом ранее — 511,240 млн рублей. Однако стоит учитывать, что в прошлом году численность городских депутатов была 50 человек, а годом ранее отчитывались о доходах всего 49 народных избранников.

Наибольший доход — 224,96 млн рублей — за 2024 год задекларировал депутат № 11. В позапрошлом году рекорд принадлежал депутату № 8 — 210 млн рублей. На втором месте по заработку за 2024-й — № 33 с доходом 95,85 млн рублей, на третьем — № 35 (33,16 млн рублей).

Самый богатый избранник народа обновляется не первый год. В 2022-м лидером был депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов: коммунист заработал 106,2 млн рублей. В 2021-м, когда информация была открытой, богаче всех был экс-депутат от «Единой России» Алексей Далматов с доходом 32 млн рублей. Меньше других заработал № 30 — 2,78 млн рублей. В 2023 году — № 17 (4,29 млн рублей).

Помимо собственных доходов, депутаты также отчитываются за супругов и детей. Самым богатым (47,3 млн рублей) стал партнер номера 11. Кто-то из депутатов даже отчитался о доходе своего несовершеннолетнего ребенка: его вклад в семейный бюджет составил 54 рубля 44 копейки.

Анонимными отчеты стали после начала специальной военной операции. В начале февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет депутатам всех уровней и сенаторам публиковать на официальных ресурсах сведения о доходах и имуществе в обобщенном виде. В отчетах должны отсутствовать «персональные данные, позволяющие идентифицировать соответствующее лицо» или «индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». В марте 2023-го региональный закон привели в соответствие с федеральным.

При этом закон не запрещает депутатам публиковать отчеты на своих личных и партийных ресурсах. Многие парламентарии придерживаются публичности и ежегодно выкладывают декларации в Telegram-каналах.

Одним из первых отчитаться перед избирателями решил Алексей Цивилев («Единая Россия»). За год за работу в Заксобрании депутат заработал 5,153 млн рублей. Следовательно, его ежемесячная зарплата составила около 370 тыс. рублей, учитывая надбавку за руководство парламентской комиссией по транспорту. «Мы работаем за бюджетные деньги, мои услуги оплачивает избиратель, он должен знать, сколько я получаю»,— объяснил свое решение Алексей Цивилев. Парламентарий заметил, что выкладывать или не выкладывать декларацию в открытый доступ — «личное решение каждого».

Раскрыть свои данные в этот же день решил и Михаил Амосов (фракция «Справедливая Россия — За правду»). Его общий доход за работу в Заксобрании, за педагогическую и научную деятельность и по процентам по вкладам, а также с учетом пенсии составил 5,96 млн рублей. Руководитель фракции Марина Шишкина заявила, что, как и в прошлом году, все ее коллеги намерены сделать деанонимизацию.

Ближе к вечеру рассекретился и председатель парламента Александр Бельский («Единая Россия»). Доход спикера, который в анонимном отчете значился под номером 3, составил 8,26 млн рублей. Открыть информацию решил и его коллега по партии Денис Четырбок: депутат задекларировал 5,46 млн рублей. «И да, депутат под номером 11 — это не я»,— подчеркнул парламентарий в Telegram-канале.

Опубликовать отчеты на партийных ресурсах планируют депутаты фракции «Яблоко», рассказали «Ъ-СПб» в партии. «Новые люди» и ЛДПР пока единого фракционного решения не приняли. «Мне скрывать нечего — у меня с прошлого года ничего не изменилось. За фракцию целиком сказать не могу: мы с коллегами эту историю не обсуждали»,— прокомментировал Андрей Малков (ЛДПР).

Руководитель фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов заявил, что сдает декларации десять лет подряд. «Для меня открытие данных никак и ни на что не влияет. За последний год у меня значительно ничего не поменялось»,— ответил господин Павлов.

О намерении раскрыть данные заявил и Роман Кононенко (КПРФ). «Нас всего двое — те, кого мы считаем коммунистами. Мы собираемся опубликовать на внутрипартийном сайте: скрывать нечего, доходы наши небольшие»,— прокомментировал коммунист.

В прошлом году парламентские коммунисты поделились на две части. Депутат из второго лагеря, не признанного партией, Александр Рассудов заявил, что никакого единого решения во фракции не принято (руководитель фракции Ирина Иванова сейчас находится в отпуске.— «Ъ-СПб»). «Я никогда об этом не задумываюсь: нет у меня мук творчества, публиковать или не публиковать. Я к этому очень скептически отношусь»,— прокомментировал господин Рассудов, заявив, что декларации «ничего не отражают». «Огромное количество коррупционных скандалов об этом свидетельствует. Люди десятилетиями публикуют пустые декларации, а потом оказывается, что у них в подвалах миллионы долларов и евро»,— высказался парламентарий.

Надежда Ярмула