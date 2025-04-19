Петербургского актера Михаила Боярского выпишут из больницы на следующей неделе
Концертный директор народного артиста РСФСР Михаила Боярского Михаил Зыкин заявил, что деятеля культуры выпишут из больницы на следующей неделе, сообщает 78.ru. Актер упал с высоты на спину во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По словам господина Зыкина, он разговаривал с артистом утром и у него все хорошо. Он добавил, что Михаил Сергеевич, как и все нормальные люди, хочет вернуться домой пораньше, так как никаких осложнений нет.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Боярский самостоятельно обратился к медикам после падения. У него диагностировали перелом ребра, на данный момент актер находится в Мариинской больнице.