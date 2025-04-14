Обвинение запросило 14 лет колонии предполагаемому убийце Игоря Талькова

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова во время гала-концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в 1991 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Допрос в Израиле бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Допрос в Израиле бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Обвинение просило назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима. Защита Шляфмана, в свою очередь, просила его оправдать, сообщили 14 апреля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, что суд над Валерием Шляфманом проходит в Петербурге без участия самого обвиняемого. Продюсер и бывший концертный директор Игоря Талькова в настоящий момент проживает в Израиле.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-СПб» «На "ты" со Шляфманом я так и не перешла».

Андрей Цедрик