«Зенит» вымучил победу над обнищавшими «Химками»

ФК «Зенит» вышел на второе место в чемпионате России, обыграв на своем поле в матче 25-го тура «Химки» со счетом 1:0. Вместо ожидавшегося разгрома встреча получилась очень сложной, так что победу сине-бело-голубые, можно сказать, вымучили: благодаря точному удару форварда Лусиано в первом тайме. Теперь клуб снова отстает от «Краснодара» на два очка, опережая на три «Спартак». До конца чемпионата осталось пять туров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 9 Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Матчу в Петербурге предшествовала эпопея с долгами, накопившимися у клуба «Химки» перед футболистами. В итоге некоторые игроки объявили в начале недели итальянскую забастовку. Тренировались исключительно в тренажерном зале, чтобы формально соблюдать условия контрактов. Но на поле не выходили. Говорят, это также было реакцией на то, что владелец «Химок» бизнесмен Туфан Садыгов уволил после предыдущего тура, когда черно-красные проиграли дома «Крыльям Советов» 1:3, испанского тренера Франка Артигу. Хотя тот работал вполне неплохо — особенно для команды, которой вовремя не платили зарплату. Химчане перед игрой с «Зенитом» занимали 12-е место, нависая над зоной «стыков» в турнирной таблице.

В середине недели в дело вмешался президент Российской футбольной премьер-лиги Александр Алаев. Он, проведя инспекцию, увидел, что менеджмент «Химок» не справился с ситуацией, и ввел в отношении клуба «внешнее управление». Корень таких бед — лицензирование, которое проводит накануне сезона Российский футбольный союз. Зачастую там не могут разобраться в достоверности сведений о надежности экономической ситуации в клубах и допускают тех до участия в РПЛ. Потом выясняется, что деньги в клубе кончились и «надо держаться». Игроки «Химок» держаться не захотели. Но после встречи с Алаевым ситуация нормализовалась. Во всяком случае, игроки приняли участие в последних тренировках команды. И в Петербург «Химки» поехали основным составом, на радость конкурентам «Зенита». Наверняка те еще что-то подбросили им «на бедность», чтобы химчане как следует сопротивлялись «Зениту». К этому моменту у подмосковной команды появился новый тренер — Магомед Адиев. Он и управлял игрой «Химок» в сегодняшнем матче.

У петербургского клуба задача не изменилась: надо побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы догнать «Краснодар» и опередить «Спартак», основных конкурентов. Накануне соперники «Зенита» одержали победы (над «Ахматом» 3:1 и «Акроном» 3:2 соответственно). Накануне игры «быки» опережали сине-бело-голубых на пять очков, а красно-белые сравнялись с «Зенитом» по очкам, опережая в таблице по личной встрече.

Игра в первые 20 минут проходила с преимуществом хозяев, которые постепенно наращивали давление. Хотя «Химки» не отсиживались в своей штрафной — несколько раз потревожили ворота Евгения Латышонка. Один раз мяч, пущенный с дальнего «стандарта», даже обласкал крестовину. Но потом «Зенит» забил, раскачав оборону соперника с помощью передачи Вендела и удара Глушенкова. На отскочивший мяч первым отреагировал форвард Лусиано, пославший его в сетку от штанги. К слову, аргентинец забивает в последнее время регулярно и довел количество голов в чемпионате России до 10 — гроссмейстерского показателя.

После этого, как ни странно, инициатива перешла к черно-красной команде. Хозяева отвечали контратаками. Первый тайм так и закончился — 1:0.

Второй начался с более настойчивых атак «Зенита». Луис Энрике мог поразить дальний угол, войдя в штрафную, но не попал. Затем после удара бразильца в другой угол мяч грудью переправил на угловой Георгий Джикия. Так «Зенит» атаковал минут двадцать, но ничего не выжал из своего преимущества. Потому что до опасных моментов дело не доводил. А второй гол нужен был кровь из носу, чтобы из-за одной ошибки не лишиться трех очков. Куда только не попадали мячом зенитовцы. Один раз Андрей Мостовой, нанеся дальний удар, угодил во Владислава Радимова, бывшего игрока «Зенита», ныне занимающего пост советника главы правления петербургского клуба. Экс-футболист располагался за воротами.

После этого Сергей Семак, тренер петербуржцев, решился на перемены в составе. На поле вышли Нуралы Алип, заменивший Мостового, и Александр Соболев вместо Лусиано. Но и эта мера не растормошила игроков «Зенита» и не напугала соперников больше, чем задержки по зарплате. Во всяком случае, гости организованно оборонялись и при первой возможности «вылезали» на чужую половину поля, чтобы потрепать нервы игрокам и болельщикам петербуржцев. Последних, кстати, собралось на трибунах больше 30 тысяч. Большой вопрос, сколько из них пришли в основном на выступление Григория Лепса, которое состоялось перед матчем. Его песни «заводили» больше, чем эта игра команды Семака.

Счет до финального свистка так и не изменился. «Зенит» победил 1:0 и сократил отставание от «Краснодара» до двух очков, опередив на три «Спартак». В следующем туре сине-бело-голубые играют в Москве против «Динамо».

Кирилл Легков