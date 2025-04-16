УФАС завело новое дело после повышения тарифов на парковку в аэропорту Пулково

Санкт-Петербургское УФАС признало новые тарифы на парковку в аэропорту Пулково монопольно высокими и возбудило еще одно дело в отношении ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), сообщила 16 апреля пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Напомним, предыдущее дело против ВВСС антимонопольщики возбудили летом 2024 года после повышения стоимости одного часа краткосрочной парковки на 75%. Тогда крытая парковка у входа с 16-й по 30-ю минуту повысилась в цене с 700 до 2 тыс. рублей. С января 2025 года оператор аэропорта ввел новое повышение тарифов.

«После январского повышения тарифов в 2025 году значительно сократилось заполняемость долгосрочных (суточных) парковок (Р1, Р4, Р13) по сравнению с предыдущим периодом. При этом доходность от услуг парковок в январе-феврале 2025 года сохранилась на уровне января-февраля 2024»,— отмечается в сообщении УФАС. В ведомстве считают, что признаками монопольно высокой цены является снижение загруженности зон парковочного комплекса даже в пиковые периоды их использования, что, в свою очередь, указывает на неэффективность комплекса и «подтверждает признаки злоупотребления доминирующим положением».

В УФАС также пояснили, что аэропорт не представил доказательств того, что установленная стоимость услуг парковочного комплекса не превышает сумму необходимых для производства и реализации таких услуг расходов и прибыли. Таким образом, установленная стоимость отвечает признакам монопольно высокой цены, в связи с чем управление возбудило новое дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ВВСС.

Как уже писал «Ъ-СПб», в рамках ранее открытого дела УФАС выдало управляющей компании предписание — установить экономически обоснованные цены на услуги аренды парковочного места. Оператор аэропорта с не согласилось с решением антимонопольного органа и принял решение обжаловать предписание в суде. Следующее заседание назначено на 21 апреля.

Александра Тен