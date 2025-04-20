Турецкая оппозиция пересела на трактор

Спустя месяц после задержания и последующего ареста мэра Стамбула и кандидата в президенты от оппозиции Экрема Имамоглу протесты в Турции не утихают. Оппозиция собрала миллионы подписей за освобождение своего лидера, а власть развязала судебное преследование принимавших участие в протестах студентов и журналистов. Пока усилия ни одной из сторон к разрешению ситуации не привели. При этом экономика страны продолжает сталкиваться с последствиями дестабилизации: Центробанку впервые за год пришлось повысить ключевую ставку, а курс турецкой лиры к доллару снизился на 8%, несмотря на миллиардные валютные интервенции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Фото: Umit Bektas / Reuters Сторонники арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Фото: Umit Bektas / Reuters

Оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) в субботу, 19 апреля, провела знаковую протестную акцию в провинции Йозгат в Центральной Анатолии, традиционно поддерживающей правящую Партию справедливости и развития. На президентских выборах 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган получил там 76% голосов, что было одним из лучших показателей по провинциям. Теперь же Йозгат стал местом одной из самых зрелищных акций из тех, которые оппозиция устраивала в стране с момента задержания господина Имамоглу 19 марта. Вновь переизбранный лидер РНП Озгюр Озель приехал туда во главе колонны из десятков тракторов. Сам он был за рулем одного из них. Такой символичный выезд фермеров стал ответом на штрафы за неправильную парковку, которые ранее в провинции выписали участникам митингов. Их оплату взяла на себя оппозиция.

На акции присутствовало порядка 15 тыс. человек, а свое выступление господин Озель начал с того, что зачитал письмо от господина Имамоглу, в котором тот призывал к проведению досрочных президентских выборов. Сообщил лидер РНП и о ходе сбора подписей за новые выборы и освобождение своего соратника. К петиции присоединилось уже более 10 млн человек. Большая часть речи при этом была посвящена проблемам Йозгата и региона в целом: сельскохозяйственная Центральная Анатолия считается одной из самых бедных территорий Турции.

Не забыл господин Озель и о внешней повестке: лидер РНП раскритиковал господина Эрдогана за бездействие в отношении ситуации в Газе и стремление любым путем подольститься к президенту США Дональду Трампу.

Митинг прошел после того, как 18 апреля в Стамбуле началось рассмотрение уголовных дел против почти 200 студентов и журналистов, задержанных в ходе масштабных акций протеста в середине марта. Всего за участие в митингах было задержано около 2 тыс. человек, а прокуратура Стамбула завела 20 уголовных дел против 819 человек. Перед зданием суда родственники и знакомые обвиняемых устроили стихийный митинг: они требовали освободить молодежь, которая «должна быть на студенческой скамье, а не за решеткой». Суд пока не внял этим призывам. В случае если подсудимых признают виновными, им грозит до шести лет тюремного заключения.

Несколькими днями ранее суд не удовлетворил и апелляцию адвокатов господина Имамоглу, пытающихся добиться отмены ареста политика, которого обвиняют в коррупции. Главным аргументом защиты было то, что в случае освобождения экс-мэра Стамбула под залог нет риска его побега. Но судьи сочли эти доводы неубедительными.

Несмотря на то что усилия РНП пока не привели к уступкам со стороны власти, партия прочно закрепила за собой лидерство во всех опросах общественного мнения. Впрочем, их данные разнятся, показывая преимущество оппозиции перед партией Эрдогана от 1,9% до 7%. Самый свежий опрос Sonar зафиксировал 36,6%поддержки у Республиканской народной партии и 30,4% у Партии справедливости и развития. Тенденция к росту популярности оппозиции наблюдалась весь прошедший год на фоне экономических проблем в Турции, продолжающей бороться с двухзначными цифрами инфляции, которая лишь усилилась после задержания господина Имамоглу.

За последние 30 дней турецкая лира подешевела на 8%. Удержать ее от обвала удалось лишь благодаря мощным валютным интервенциям Центробанка страны, которые оцениваются в $50 млрд. По итогам заседания 17 апреля регулятор также повысил ключевую ставку с 42,5% до 46%, связав это, правда, с событиями во внешнем мире. Это первое повышение ключевой ставки за год в Турции, до этого Центробанк постепенно ее снижал. Дальнейшее ухудшение экономических показателей может усилить недовольство партией власти и президентом Эрдоганом, что еще больше укрепит позиции РНП, которая пытается капитализировать свои политические победы.

Вероника Вишнякова